Twitter пометил запись Трампа о COVID галкой «вводит в заблуждение»

В твите президент заявлял, что он больше не заразен, у него выработался иммунитет к коронавирусу. До этого социальная сеть неоднократно помечала записи Трампа как недостоверные или нарушающие правила Twitter

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Социальная сеть Twitter пометила сообщение президента США Дональда Трампа о том, что у него выработался иммунитет к коронавирусу COVID-19 и что он больше не заразен, как вводящее в заблуждение.

Под твитом американского лидера появилось сообщение, которое гласит, что его запись нарушила правила Twitter о распространении вводящей в заблуждение и потенциально вредоносной информации, связанной с COVID-19. Несмотря на это, твит Трампа не был удален, как «потенциально представляющий общественный интерес».

Утром 11 сентября лечащий врач американского лидера Шон Конли заявил, что Трамп, переболевший коронавирусом, больше не заразен. «Президент подходит под критерии [медицинского регулятора] CDC для прекращения изоляции. Проведенный сегодня утром ПЦР-тест показывает <...>, что он больше не представляет для других опасности передачи [вируса]», — сказал он.

По словам врача, на то, что Трамп не заразен, указывает отсутствие температуры в течение более 24 часов, а также ряд «продвинутых диагностических тестов».

Позднее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что у него больше нет коронавируса и, возможно, выработался иммунитет к нему. «Похоже, что у меня [выработался] иммунитет [к коронавирусу] <...> Я победил этот ужасный китайский вирус. <...> Я прошел самый точный тест, и я должен сказать вам, что чувствую себя фантастически», — отметил Трамп.

В мае Twitter ввел специальные метки и предупреждающие сообщения для вводящих в заблуждения и спорных данных о коронавирусе. В компании заявили, что сделали это для облегчения поиска достоверной информации и борьбой с фейками.

На протяжении последних нескольких месяцев Twitter несколько раз помечал твиты Трампа как недостоверные или нарушающие правила социальной сети.

Трамп и его супруга Мелания заразились коронавирусом 2 октября. Американский президент был госпитализирован в военный медицинский центр в штате Мэриленд. Там он проходил лечение экспериментальным препаратом ремдисивир и принимал коктейль из антител.