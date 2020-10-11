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Twitter пометил запись Трампа о COVID галкой «вводит в заблуждение»

В твите президент заявлял, что он больше не заразен, у него выработался иммунитет к коронавирусу. До этого социальная сеть неоднократно помечала записи Трампа как недостоверные или нарушающие правила Twitter
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Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Социальная сеть Twitter пометила сообщение президента США Дональда Трампа о том, что у него выработался иммунитет к коронавирусу COVID-19 и что он больше не заразен, как вводящее в заблуждение.

Под твитом американского лидера появилось сообщение, которое гласит, что его запись нарушила правила Twitter о распространении вводящей в заблуждение и потенциально вредоносной информации, связанной с COVID-19. Несмотря на это, твит Трампа не был удален, как «потенциально представляющий общественный интерес».

Трамп допустил выработку у него иммунитета к COVID-19
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<p>Дональд Трамп</p>

Утром 11 сентября лечащий врач американского лидера Шон Конли заявил, что Трамп, переболевший коронавирусом, больше не заразен. «Президент подходит под критерии [медицинского регулятора] CDC для прекращения изоляции. Проведенный сегодня утром ПЦР-тест показывает <...>, что он больше не представляет для других опасности передачи [вируса]», — сказал он.

По словам врача, на то, что Трамп не заразен, указывает отсутствие температуры в течение более 24 часов, а также ряд «продвинутых диагностических тестов».

Позднее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что у него больше нет коронавируса и, возможно, выработался иммунитет к нему. «Похоже, что у меня [выработался] иммунитет [к коронавирусу] <...> Я победил этот ужасный китайский вирус. <...> Я прошел самый точный тест, и я должен сказать вам, что чувствую себя фантастически», — отметил Трамп.

Врач заявил о незаразности переболевшего COVID-19 Трампа
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Фото:Alex Brandon / AP

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В мае Twitter ввел специальные метки и предупреждающие сообщения для вводящих в заблуждения и спорных данных о коронавирусе. В компании заявили, что сделали это для облегчения поиска достоверной информации и борьбой с фейками.

На протяжении последних нескольких месяцев Twitter несколько раз помечал твиты Трампа как недостоверные или нарушающие правила социальной сети.

Трамп и его супруга Мелания заразились коронавирусом 2 октября. Американский президент был госпитализирован в военный медицинский центр в штате Мэриленд. Там он проходил лечение экспериментальным препаратом ремдисивир и принимал коктейль из антител.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Авторы
Михаил Юшков, Михаил Котляр
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