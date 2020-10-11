Пандемия коронавируса , 11 окт, 04:59
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Врач заявил о незаразности переболевшего COVID-19 Трампа
Президент США Дональд Трамп, переболевший коронавирусом, больше не заразен. Об этом заявил лечащий врач американского лидера Шон Конли, передает телеканал CNN со ссылкой на его меморандум.
«Президент подходит под критерии [медицинского регулятора] CDC для прекращения изоляции. Проведенный сегодня утром ПЦР-тест показывает <...>, что он больше не представляет для других опасности передачи [вируса]», — говорится в документе.
По словам Конли, на то, что Трамп не заразен, указывает отсутствие температуры в течение более 24 часов, а также ряд «продвинутых диагностических тестов».
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