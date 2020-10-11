Врач заявил о незаразности переболевшего COVID-19 Трампа

Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп, переболевший коронавирусом, больше не заразен. Об этом заявил лечащий врач американского лидера Шон Конли, передает телеканал CNN со ссылкой на его меморандум.

«Президент подходит под критерии [медицинского регулятора] CDC для прекращения изоляции. Проведенный сегодня утром ПЦР-тест показывает <...>, что он больше не представляет для других опасности передачи [вируса]», — говорится в документе.

По словам Конли, на то, что Трамп не заразен, указывает отсутствие температуры в течение более 24 часов, а также ряд «продвинутых диагностических тестов».

Материал дополняется.