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Трамп допустил выработку у него иммунитета к COVID-19

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что у него больше нет коронавируса и, возможно, выработался иммунитет к нему.

«Похоже, что у меня [выработался] иммунитет [к коронавирусу] <...> Я победил этот ужасный китайский вирус... Я прошел самый точный тест, и я должен сказать вам, что чувствую себя фантастически», — отметил Трамп.

Он намекнул, что готов вновь участвовать в политических дебатах в преддверии выборов президента США.

11 октября лечащий врач американского лидера Шон Конли сообщил, что Трамп больше не заразен. По его словам, состояние здоровья президента подходит под критерии медицинского регулятора CDC для прекращения изоляции.

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О том, что Дональд Трамп заразился коронавирусом, стало известно 2 октября, в разгар предвыборной кампании, после дебатов с его основным соперником на грядущих выборах — демократом Джо Байденом.

Президент США проходил лечение в военном госпитале, ему ввели коктейль из антител производства фирмы Regeneron, а также выписали препарат ремдисивир.

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Трампа выписали из больницы 6 октября. Тогда он пообещал гражданам США предоставить такое же лечение от COVID-19, какое получал сам.
 

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