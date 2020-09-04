Twitter сообщил о нарушении Трампом правил соцсети

Две публикации президента США Дональда Трампа в Twitter были отмечены как нарушающие требования социальной сети. Об этом сообщает служба безопасности социальной сети на своем аккаунте в Twitter.

«Мы разместили уведомление об общественных интересах у двух твитов в этой ветке за нарушение политики гражданского единства, в частности за поощрение людей потенциально голосовать дважды», — сказано в сообщении.

В своих публикациях Трамп рассказал избирателям, которые собираются голосовать на президентских выборах по почте, чтобы они отправили свои бюллетени в ближайшее время. Затем, по словам президента, им нужно прийти на избирательный участок и проверить, был ли учтен их голос. Он уточнил, что в случае, если это не случилось, тогда необходимо отдать свой голос на месте.

При этом доступ к публикациям президента не заблокирован, однако на него нельзя ответить в Twitter, поставить лайк или сделать репост.