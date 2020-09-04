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Общество ,  
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Twitter сообщил о нарушении Трампом правил соцсети

Две публикации президента США Дональда Трампа в Twitter были отмечены как нарушающие требования социальной сети. Об этом сообщает служба безопасности социальной сети на своем аккаунте в Twitter.

«Мы разместили уведомление об общественных интересах у двух твитов в этой ветке за нарушение политики гражданского единства, в частности за поощрение людей потенциально голосовать дважды», — сказано в сообщении.

В своих публикациях Трамп рассказал избирателям, которые собираются голосовать на президентских выборах по почте, чтобы они отправили свои бюллетени в ближайшее время. Затем, по словам президента, им нужно прийти на избирательный участок и проверить, был ли учтен их голос. Он уточнил, что в случае, если это не случилось, тогда необходимо отдать свой голос на месте.

При этом доступ к публикациям президента не заблокирован, однако на него нельзя ответить в Twitter, поставить лайк или сделать репост.

Twitter удалил ретвит Трампа о существовании лекарства от коронавируса
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Дональд Трамп

Ранее Twitter удалил предвыборный ролик президента США из-за поступивших жалоб на нарушение авторских прав. Трамп заявил, что удаление видео является нелегальным. В ответ генеральный директор Джек Дорси социальной сети написал в Twitter, что это законно, так как в компанию поступила жалоба о нарушении DMCA (закон США об авторском праве в цифровую эпоху) со стороны правообладателя.

Видео опубликовал предвыборный штаб Трампа. В ролике президент на фоне кадров беспорядков и грабежей в США говорил о насилии, которое совершают «радикальные левые группы».

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Теги: Дональд Трамп, Twitter, США
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