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Twitter обратил внимание пользователей на фейки в постах Трампа

В сообщениях президента речь шла о голосовании по почте на президентских выборах в ноябре и о том, что этот способ может привести к масштабным фальсификациям

Под некоторыми постами президента США Дональда Трампа в Twitter появилась автоматическая маркировка, указывающая на недостоверные сведения в сообщениях президента. Посты президента касались возможных фальсификаций при голосовании на выборах по почте.

Ранее губернатор Калиформии Гевин Ньюсом распорядился разослать всем избирателям бюллетени для голосования на предстоящих выборах президента США в ноябре 2020 года.

В своем первом твите Трамп писал, что рассылка бюллетеней по почте открывает дорогу мошенничеству. «Почтовые ящики будут вскрыты, бюллетени будут подделаны и даже незаконно распечатаны и подписаны», — написал президент.

В продолжении к твиту он написал, что миллионы людей получат бюллетени, «независимо от того, кто они и как попали в штат [Калифорния]». Трамп предположил, что «профессионалы» будут говорить людям, многие из которых не собирались голосовать, за кого им отдать свой голос. «Это будут сфальсифицированные выборы. Ни за что!», — заключил президент.

Специальная плашка, которая появилась под сообщениями Трампа, гласит: «Узнайте факты о голосовании по почте». Кликнув по ней, пользователи переходят к списку неточностей, которые Трамп, по мнению специалистов Tiwtter. допустил в своих сообщениях.

Так, сообщается, что президент ошибочно заявил о том, что голосование по почте приведет к сфальсифицированным выборам. «Однако, факт-чекеры сообщают об отсутствии доказательств того, что голосование по почте приведет к нарушениям на выборах», — говорится в сообщении. Также опровергается заявление Трампа о том, что бюллетени будут разосланы всем жителям Калифорнии. Помимо этого, в сообщении Twitter говорится о том, что кроме Калифорнии, которую критикует Трамп, этот способ голосования применяется в других штатах, включая Орегон, Юту и Небраску.

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Однако, позже эти пункты исчезли, при этом переход через плашку под твитом Трампа остался доступен.

Президент США отреагировал на маркировку Twitter сообщением о том, что социальная сеть подавляет свободу слова. «Я, как президент, не позволю этому случиться!», — написал Трамп.

В другом своем твите он обвинил Twitter во вмешательстве в грядущие президентские выборы. «Они говорят, что мое сообщение о голосовании по почте, которое приведет к масштабной коррупции и фальсификациям, неверно, основываясь на проверке фактов от фейковых CNN News и Amazon Washington Post», — отметил Трамп.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Дональд Трамп, Twitter
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