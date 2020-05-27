Twitter обратил внимание пользователей на фейки в постах Трампа

В сообщениях президента речь шла о голосовании по почте на президентских выборах в ноябре и о том, что этот способ может привести к масштабным фальсификациям

Под некоторыми постами президента США Дональда Трампа в Twitter появилась автоматическая маркировка, указывающая на недостоверные сведения в сообщениях президента. Посты президента касались возможных фальсификаций при голосовании на выборах по почте.

Ранее губернатор Калиформии Гевин Ньюсом распорядился разослать всем избирателям бюллетени для голосования на предстоящих выборах президента США в ноябре 2020 года.

В своем первом твите Трамп писал, что рассылка бюллетеней по почте открывает дорогу мошенничеству. «Почтовые ящики будут вскрыты, бюллетени будут подделаны и даже незаконно распечатаны и подписаны», — написал президент.

В продолжении к твиту он написал, что миллионы людей получат бюллетени, «независимо от того, кто они и как попали в штат [Калифорния]». Трамп предположил, что «профессионалы» будут говорить людям, многие из которых не собирались голосовать, за кого им отдать свой голос. «Это будут сфальсифицированные выборы. Ни за что!», — заключил президент.