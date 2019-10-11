Эрдоган отказался остановить военную операцию в Сирии

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не отступит и не прекратит военную операцию «Источник мира» в Сирии, передает NTV. Протесты других стран не остановят Анкару, подчеркнул он.

«Кто бы что ни говорил, мы не откажемся от этого шага... Мы очистим запад Евфрата, а также восток от террористических организаций, обеспечим безопасность наших границ и обеспечим возвращение сирийцев в свои дома», — сказал турецкий лидер. Он заявил, что на протяжении борьбы Турции с террористами погибли тысячи турецких силовиков и мирных граждан и, хотя Анкара «уважает границы своих соседей», это не может ее остановить при угрозе самой стране.

Эрдоган вновь подчеркнул, что «борьба в Сирии и Ираке не направлена против территориальной целостности этих стран». «Мы боремся не с курдами, мы боремся с террористическими организациями», — добавил он.

Военная операция Турции на северо-востоке Сирии продолжается с 8 октября. Ее основной целью стали курдская группировка YPG, которую Анкара считает террористической организацией, и курдские Сирийские демократические силы, союзные Соединенным Штатам. Министерство обороны Турции, как передает Hurriyet Daily News, 11 октября заявило о ликвидации 342 «террористов» в результате наступления. Вместе с тем правозащитники и прокурдские СМИ сообщают о массовой гибели местного населения и большом количестве беженцев в районах боевых действий.