Мэр Красногорска стал основным кандидатом на пост главы Башкирии

Вместо подавшего в отставку главы Башкирии Рустэма Хамитова республику может возглавить мэр Красногорска Радий Хабиров. Он курировал внутреннюю политику в Кремле при Владиславе Суркове и Вячеславе Володине

Радий Хабиров (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Кандидатура подмосковного Красногорска Радия Хабирова рассматривается на пост главы Башкирии, РБК рассказал собеседник, близкий к руководству республики, и подтвердили два источника, близких к администрации президента

Глава Башкирии Рустэм Хамитов ранее в четверг, 11 октября, заявил о досрочной отставке. В обращении к президенту России Владимиру Путину он назвал свой поступок «личным решением».

Хамитов, возглавляющий республику с 2010 года, отметил, что не планирует участвовать в выборах главы региона в 2019 году, поскольку главы регионов в зрелом возрасте должны «уходить достойно» и «своевременно принимать решение о завершении деятельности». Кроме того, свое решение об отставке он обосновал необходимость дать новой команде время подготовиться к выборам и завоевать авторитет у жителей региона.

Хабиров не ответил на звонок РБК.

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