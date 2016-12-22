ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,15 65,59 EUR Нал. 77,57 75,97 USD Бирж. 66,14 -0,76 EUR Бирж. 76,56 -0,49 USD ЦБ. 66,77 +0,59 EUR ЦБ. 77,08 +1,01 EUR/USD 1,16 +0,01 BTC/USD Бирж. 6318,60 -276,30 IMOEX 2366,47 -2,12% RTSI 1124,08 -1,69% Brent 80,87 -3,07% DJIA 25387,04 -0,87% Nasdaq 7412,33 -0,19%
Мэр Красногорска стал основным кандидатом на пост главы Башкирии
Лента новостей
США приостановили полеты всех истребителей F-35 19:58, Политика В Чувашии при аварии автобуса и самосвала погибли более десяти человек 19:56, Общество Металлурги попросили правительство не продлевать экспортную надбавку РЖД 19:54, Бизнес Следствие обосновало необходимость заключить под стражу Кокорина 19:54, Общество Мэр Красногорска стал основным кандидатом на пост главы Башкирии 19:46, Политика «Это интервью?»: как прошел допрос футболистов Мамаева и Кокорина 19:36, Общество В РПЦ заявили о «легализации раскола» Вселенским патриархатом 19:31, Политика Единороссы уволили глав отделений партии в семи регионах за итоги выборов 19:26, Политика Всемирный банк счел выживаемость взрослых в России ниже эфиопской 19:24, Экономика Порошенко заявил о падении Третьего Рима после получения автокефалии 19:21, Политика В кабмине Украины прокомментировали снятие анафемы с главы УПЦ 19:17, Общество Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 19:10, РБК и Мираторг Путин исключил главу «Роскосмоса» из состава антинаркотического комитета 19:10, Общество Суд по избранию меры пресечения Кокорину и Мамаеву. Онлайн-трансляция 19:07, Общество Правообладатели не одобрили «антипиратскую» инициативу «Яндекса» 18:54, Технологии и медиа Вселенский патриархат снял анафему с глав двух украинских церквей 18:53, Политика Россия провела масштабные учения стратегических ядерных сил 18:52, Политика В Грозном госпитализировали 13 человек после отравления в кафе 18:50, Общество Константин Шульга — о самых надежных инструментах для частного инвестора 18:49, РБК и Сбербанк Facebook впервые отключил в России аккаунты за сбор данных пользователей 18:47, Технологии и медиа В Хакасии попросили Верховный суд республики снять с выборов коммуниста 18:45, Политика Российские волейболистки показали худший результат на ЧМ в истории 18:42, Спорт Путин поручил решить проблему с отоплением из-за ₽23 млрд долгов 18:39, Политика Ученые опубликовали последнюю научную работу Стивена Хокинга 18:38, Общество Биржа Zaif представила план выплаты компенсаций пострадавшим клиентам 18:34, Крипто Порошенко ввел в украинской армии новое воинское приветствие 18:33, Политика Алина Кабаева защитила кандидатскую диссертацию в Петербурге 18:29, Общество МВД затребовало все дела убитого в Подмосковье следователя 18:18, Общество
Мэр Красногорска стал основным кандидатом на пост главы Башкирии
Политика, 19:46
0
Мэр Красногорска стал основным кандидатом на пост главы Башкирии
Вместо подавшего в отставку главы Башкирии Рустэма Хамитова республику может возглавить мэр Красногорска Радий Хабиров. Он курировал внутреннюю политику в Кремле при Владиславе Суркове и Вячеславе Володине
Радий Хабиров (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Кандидатура подмосковного Красногорска Радия Хабирова рассматривается на пост главы Башкирии, РБК рассказал собеседник, близкий к руководству республики, и подтвердили два источника, близких к администрации президента

Глава Башкирии Рустэм Хамитов ранее в четверг, 11 октября, заявил о досрочной отставке. В обращении к президенту России Владимиру Путину он назвал свой поступок «личным решением».

Новые лица: кем пополнился список губернаторов Еще 4 фото
Фотогалерея

Хамитов, возглавляющий республику с 2010 года, отметил, что не планирует участвовать в выборах главы региона в 2019 году, поскольку главы регионов в зрелом возрасте должны «уходить достойно» и «своевременно принимать решение о завершении деятельности». Кроме того, свое решение об отставке он обосновал необходимость дать новой команде время подготовиться к выборам и завоевать авторитет у жителей региона.

Хабиров не ответил на звонок РБК.

Материал дополняется

Авторы: Наталья Галимова, Людмила Подобедова, Владимир Дергачев.
Теги: Башкирия , Хамитов , досрочная отставка
Главное
Суд по избранию меры пресечения Кокорину и Мамаеву. Онлайн-трансляция Общество
Материалы по теме
Глава Башкирии Рустэм Хамитов подал в отставку Политика
Губернатор Забайкальского края Жданова попросила прощения у жителей Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter