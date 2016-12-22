WSJ сообщила об откровениях Глушкова о спецслужбах России перед смертью

Заочно осужденный в России экс-замглавы «Аэрофлота», бывший соратник Березовского Николай Глушков перед смертью собирался раскрыть детали сотрудничества авиакомпании с российскими спецслужбами, утверждает The Wall Street Journal

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Соратник Березовского Николай Глушков, найденный мертвым в своем доме в Лондоне в начале марта, перед смертью давал показания о связях авиакомпании «Аэрофлот» с российскими спецслужбами. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документы суда.

Об своих намерениях дать подобные показания Глушков, бывший с 1996 по 1999 год замглавой «Аэрофлота» рассказывал и своим знакомым. WSJ также ссылается на слова вдовы Александра Литвиненко, экс-сотрудника ФСБ, погибшего в Лондоне после отравления полонием. Мария Литвиненко заявила, что муж рассказывал ей о связях «Аэрофлота» с российскими спецслужбами и что Глушков также намеревался дать показания по этому поводу.

Глушков не успел дать показания публично, однако WSJ утверждает, что его слова были зафиксированы в судебных документах. По его словам, в 1996 году, после назначения замглавой «Аэрофлота», испытывавшего на тот момент проблемы с финансами и устареванием воздушного флота, он решил провести аудит расходов компании. В результате он выяснил, что из 15 тыс. сотрудников «Аэрофлота», 3,5 тыс. были «сотрудниками одной из российских разведывательных структур под прикрытием». Эти показания подтвердила и вдова Литвиненко, заявившая, что по словам ее мужа, служившего в КГБ и ФСБ с 1988 по 1999 год, «Аэрофлот» был «главным элементом сети российских спецслужб» и еще с советских времен использовался для «транспортировки тайных грузов» и «доставки заработной платы для агентов по всему миру».

Далее в своих показания, утверждает WSJ, Глушков заявил, что решил избавиться от бремени, которое накладывало на компанию содержание агентов спецслужб под прикрытием. С этой целью он «написал письма руководителям двух главных разведывательных служб России, в которых предложил их структурам самим платить зарплаты в «Аэрофлоте» с учетом того, в какой степени они использовали компанию». «По его словам, финансовое положение компании немедленно улучшилось», — продолжает WSJ.

Однако в скором времени российские правоохранительные органы начали уголовное расследование финансовых махинаций внутри «Аэрофлота», после чего замглавы авиакомпании был арестован и помещен в СИЗО. Суд оправдал Глушкова по обвинениям в хищении и легализации средств. Однако ему было назначено наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы условно за злоупотребление служебными полномочиями. В 2004 году, с учетом времени нахождения под арестом в рамках следствия Глушков был отпущен, после чего он покинул Россию. В 2010 году он получил политическое убежище в Великобритании, где уже находился его патрон, Борис Березовский. Тем временем в России против него было вновь возбуждено уголовное дело. В марте 2017 года в Москве он был заочно осужден на восемь лет заключения за хищение на сумму $123 млн у «Аэрофлота».

В последние годы у Глушкова возникли финансовые сложности: он был вынужден покинуть имение, которое ему предоставили бывшие партнеры, и переехать в более скромное жилище.Закончились у него и деньги на адвокатов, в связи с чем он и намеревался лично дать показания в суде Лондона.

О смерти Глушкова стало известно 13 марта: его тело было найдено в доме за несколько дней до этого. Вскоре британская полиция сообщила, что расценивает его смерть как убийство, причиной смерти в Скотленд-Ярде назвали «сдавливание шеи». Позднее полиция уточнила, что он был задушен собачьим поводком.

Российская сторона обвиняет Лондон в сокрытии информации о смерти Глушкова. В частности, посольство России неоднократно заявляло о «гробовом молчании» правоохранительных органов Великобритании и нежелании сотрудничать с российскими коллегами, также начавшими расследование обстоятельств смерти заочно осужденного Глушкова. «Посольство не удовлетворено уровнем взаимодействия с полицией Лондона относительно обстоятельств смерти российского гражданина Николая Глушкова и ведущегося, как мы надеемся, расследования», — сообщали в российском представительстве.

В начале сентября британская The Guardian опубликовала статью, в которой со ссылкой на ряд источников утверждала, что британская полиция изучает информацию о возможной попытке отравления Глушкова двумя неизвестными в 2013 году. Тогда соратник Березовского сообщил, что яд ему подсыпали в шампанское двое русских, с которыми он пил в гостинице. Однако на тот момент в показаниях Глушкова полиция усомнилась.