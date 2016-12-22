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Посол попросил главу Скотленд-Ярда встретиться по поводу смерти Глушкова
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Посол попросил главу Скотленд-Ярда встретиться по поводу смерти Глушкова
Политика, 02:32
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Посол попросил главу Скотленд-Ярда встретиться по поводу смерти Глушкова

Российский посол в Лондоне Александр Яковенко попросил главу Скотленд-Ярда Крессиду Дик встретиться с ним, чтобы обсудить дело о смерти соратника Бориса Березовского и бывшего замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова. Об этом сообщил пресс-секретарь российской дипломатической миссии, передает «РИА Новости».

«Посольство не удовлетворено уровнем взаимодействия с полицией Лондона относительно обстоятельств смерти российского гражданина Николая Глушкова и ведущегося, как мы надеемся, расследования», — сказал он. Представитель российской дипломатической миссии добавил, что, несмотря на то, что смерть Глушкова, которую в посольство назвали «убийством», произошла 12 марта, в российскую дипмиссию не поступало никакой информации. В посольстве отметили, что этот факт «не может не вызывать беспокойства».

В российской дипломатической миссии выразили надежду, что во время встречи с Яковенко глава Скотленд-Ярда расскажет о ходе расследования, а также они поговорят о перспективах сотрудничества с российскими правоохранительным органами. В посольстве заметили, что по факту смерти Глушкова в России было возбуждено уголовное дело.

Умер соратник Березовского Николай Глушков
Общество

Глушков был соратником предпринимателя Бориса Березовского, который умер в Лондоне в 2013 году. С 1989 году Глушков был главой отдела, а потом заместителем гендиректора совместного предприятия «ЛогоВАЗ», созданное Березовским. Замдиректора «Аэрофлота» он стал в 1996 году. Занимая этот пост, он стал фигурантом уголовного дела о хищении средства у авиакомпании. По этому делу он был арестован в 2000 году и осужден за злоупотребление служебными полномочиями. В 2003 году он и Березовский получили политическое убежище в Великобритании.

Глушков умер 13 марта в возрасте 68 лет. В полиции заявили, что он умер от «сжатия шеи» и расценили его смерть, как убийство. Следственный комитет России по факту гибели соратника Березовского 16 марта возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Теги: Скотленд-Ярд , соратники , Посольство
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