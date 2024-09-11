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Военная операция на Украине ,  
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Энергодар остался без электроснабжения из-за обрыва линии электропередачи

Сюжет
Военная операция на Украине
Энергодар остался без света в результате обрыва ЛЭП, сообщили местные власти. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее неоднократно призывал прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру города — спутника Запорожской АЭС
Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, остался без света из-за обрыва высоковольтной линии электропередачи за пределами города, сообщает местная администрация.

«Специалисты ГУП «Таврия-Энерго» приступили к ликвидации аварии. Как только работы завершатся, электроснабжение будет восстановлено», — добавили власти.

"На станции все в порядке. Энергоснабжение станции не нарушено", - заявила РБК директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища, недалеко от Энергодара в Запорожской области. ЗАЭС состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000 (все они с апреля переведены в состояние «холодный останов»).

Запорожская область вошла в состав России осенью 2022 года по результатам проведенного там референдума. ЗАЭС позднее передали под управление профильных российских ведомств.

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Политика
Запорожская АЭС

После начала российской спецоперации на Украине Энергодар регулярно подвергался обстрелам, в городе не единожды сообщали о полном или частичном отключении света. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призывал прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Энергодара, в котором находится ЗАЭС.

В ходе своего визита на станцию в начале сентября Гроссии оценил ситуацию там как «нестабильную». В июне гендиректор МАГАТЭ утверждал, что на станции нарушены все семь столпов ядерной защиты. В частности, по его словам, в апреле ЗАЭС впервые подверглась прямой атаке, там остаются затрудненными цепочки поставок и реализация мер по ликвидации аварийных ситуаций.

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Илья Пламенев Илья Пламенев, Яна Баширова Яна Баширова
Энергодар Запорожская АЭС электроснабжение электричество ЛЭП Военная операция на Украине
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