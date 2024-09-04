 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Гросси после визита на ЗАЭС заявил о нестабильной ситуации

Сюжет
Военная операция на Украине
Гросси назвал нестабильной ситуацию на ЗАЭС после своего визита туда. Он также заявил, что МАГАТЭ удалось установить источник недавнего пожара — он находился не в основании градирни
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Ситуация на Запорожской АЭС последние два года нестабильная, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Его слова приводятся в предисловии к докладу МАГАТЭ, посвященному ситуации на станции.

«На фоне существенных вызовов и рисков для ядерной безопасности мы непреклонны в своей миссии по оценке ситуации и информированию международного сообщества», — сказал он.

На ЗАЭС автоматика отключила линию энергоснабжения «Ферросплавная-1»
Общество
В июне гендиректор МАГАТЭ утверждал, что на станции нарушены все семь столпов ядерной защиты. В частности, по его словам, в апреле ЗАЭС впервые подверглась прямой атаке, там остаются затрудненными цепочки поставок и реализация мер по ликвидации аварийных ситуаций.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция по мощности в Европе и третья по величине в мире. Она расположена рядом с Энергодаром в Запорожской области и состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. После начала военной операции на Украине ЗАЭС перешла под контроль России.

Станция регулярно подвергается атакам беспилотников. Москва и Киев возлагают ответственность за это друг на друга.

Гросси 4 сентября посетил ЗАЭС в пятый раз с начала военной операции на Украине. Он заявил, что в ходе визита его внимание в основном было уделено ситуации с градирней (специальное устройство для охлаждения большого количества воды посредством направленного потока воздуха). Гендиректор МАГАТЭ поблагодарил российскую сторону за немедленный доступ к станции. «Мы смогли подтвердить, что источник пожара был не в основании градирни, — сказал он. — Мы будем анализировать то, что увидели».

11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о возгорании на ЗАЭС в результате украинских обстрелов. Как уточнили на станции, пожар произошел в районе градирен. Балицкий заверил, что радиационный фон вокруг АЭС и Энергодара остается в норме. Позднее пожар был локализован.

В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябре

Элтон Джон частично ослеп

На ВЭФ показали лифт от студии Артемия Лебедева

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал заявление об отставке

Орешкин описал пользу езды на такси словами «много узнал про губернатора»

Татьяна Бакальчук рассказала, как стала успешным предпринимателем

В Подмосковье запретили строить микроквартиры

Звезда «Реала» предложил лишить Испанию ЧМ по футболу из-за расизма

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Герман Костринский
Россия Украина Запорожская АЭС МАГАТЭ Рафаэль Гросси Энергодар Военная операция на Украине
Материалы по теме
На ЗАЭС автоматика отключила линию энергоснабжения «Ферросплавная-1»
Общество
На ЗАЭС автоматика отключила одну из линий энергоснабжения
Экономика
Постпред заявил, что МАГАТЭ не увидело вины России в пожаре на ЗАЭС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 98,07 (+0,26) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 88,93 (+0,32) Инвестиции, 17:35
На таможне в посылках из Таиланда нашли тысячи живых муравьев. ВидеоОбщество, 18:09
В Goldman Sachs спрогнозировали подорожание золота до $2700 к 2025 годуИнвестиции, 18:08
«Альтушка», «скуф» и «мир» стали претендентами на победу в «Слове года»Общество, 17:58
Минобороны сообщило об уничтожении еще четырех катеров-камикадзе у КрымаПолитика, 17:58
Леди Гага и Хоакин Феникс рассказали о съемках в продолжении «Джокера»Life, 17:56
Путин по видеосвязи открыл три предприятия на Дальнем ВостокеПолитика, 17:48
ЦБ повысил официальный курс юаня в разы сильнее курсов доллара и евроИнвестиции, 17:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Дети Трампа запустят криптопроект. Что это и при чем тут взлом на $2 млнКрипто, 17:40
Володин выступил против права мигрантов перевозить семьи в РоссиюОбщество, 17:34
Гросси после визита на ЗАЭС заявил о нестабильной ситуацииПолитика, 17:18
ВЦИОМ выяснил готовность работодателей помогать сотрудникам с жильемНедвижимость, 17:15
Жертвами удара ВСУ по рынку в Донецке стали двое подростковПолитика, 17:14
Соболев рассказал, когда впервые сообщил «Спартаку» о желании уйтиСпорт, 17:02
Politico сообщила о не выполненном ЕС «жизненно важном» обещании УкраинеПолитика, 17:01