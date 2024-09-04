Гросси после визита на ЗАЭС заявил о нестабильной ситуации
Ситуация на Запорожской АЭС последние два года нестабильная, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Его слова приводятся в предисловии к докладу МАГАТЭ, посвященному ситуации на станции.
«На фоне существенных вызовов и рисков для ядерной безопасности мы непреклонны в своей миссии по оценке ситуации и информированию международного сообщества», — сказал он.
утверждал, что на станции нарушены все семь столпов ядерной защиты. В частности, по его словам, в апреле ЗАЭС впервые подверглась прямой атаке, там остаются затрудненными цепочки поставок и реализация мер по ликвидации аварийных ситуаций.
Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция по мощности в Европе и третья по величине в мире. Она расположена рядом с Энергодаром в Запорожской области и состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. После начала военной операции на Украине ЗАЭС перешла под контроль России.
Станция регулярно подвергается атакам беспилотников. Москва и Киев возлагают ответственность за это друг на друга.
Гросси 4 сентября посетил ЗАЭС в пятый раз с начала военной операции на Украине. Он заявил, что в ходе визита его внимание в основном было уделено ситуации с градирней (специальное устройство для охлаждения большого количества воды посредством направленного потока воздуха). Гендиректор МАГАТЭ поблагодарил российскую сторону за немедленный доступ к станции. «Мы смогли подтвердить, что источник пожара был не в основании градирни, — сказал он. — Мы будем анализировать то, что увидели».
11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о возгорании на ЗАЭС в результате украинских обстрелов. Как уточнили на станции, пожар произошел в районе градирен. Балицкий заверил, что радиационный фон вокруг АЭС и Энергодара остается в норме. Позднее пожар был локализован.
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