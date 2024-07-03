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Военная операция на Украине ,  
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Большая часть Энергодара осталась без света и воды после атаки

Мэр Энергодара сообщил об отключении света и воды в городе после атаки
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ атаковали подстанцию «Радуга», пострадали восемь сотрудников ЗАЭС, большая часть Энергодара осталась без света и воды, заявил мэр. Гендиректор «Росатома» сообщал, что атаку осуществили три дрона в 10:30 мск
Подстанция &laquo;Радуга&raquo; в Энергодаре
Подстанция «Радуга» в Энергодаре (Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

Большая часть Энергодара осталась без света и воды в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подстанцию «Радуга», пострадали восемь сотрудников Запорожской ЗАЭС, сообщил мэр города Эдуард Сеновоз.

«В результате атаки ВСУ на Энергодар пострадали люди, создана значительная угроза жизнеобеспечению города», — написал он в телеграм-канале.

По словам Сеновоза, пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь. Он также призвал жителей Энергодара ограничить использование бытовых электроприборов.

Глава «Росатома» заявил об ударе дронами по подстанции в Энергодаре
Политика
Подстанция &laquo;Радуга&raquo;
Три дрона атаковали подстанцию «Радуга» в 10:30 мск, она обеспечивает энергоснабжение Энергодара и относится к энергетической инфраструктуре ЗАЭС, сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища, недалеко от Энергодара в Запорожской области. ЗАЭС состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000.

Запорожская область вошла в состав России осенью 2022 года по результатам проведенного там референдума. ЗАЭС позднее передали под управлением профильных российских ведомств.

В последние дни участились атаки по подстанции «Радуга». Так, 21 июня был поврежден трансформатор, 22 июня без электричества остались транспортный цех, типография и управление производственно-технической комплектации ЗАЭС. «Радуга» одна обеспечивала энергоснабжение Энергодара после разрушения подстанции «Луч», утверждал Сеновоз. Россия и Украина обвиняют друг друга в атаках на ЗАЭС.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призывал прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Энергодара, в котором находится ЗАЭС.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Энергодар атака Запорожская АЭС
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