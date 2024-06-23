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Военная операция на Украине ,  
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Глава МАГАТЭ призвал прекратить атаки на инфраструктуру Энергодара

Глава МАГАТЭ Гросси: необходимо прекратить атаки на инфраструктуру Энергодара
Сюжет
Военная операция на Украине

Атаки на энергетическую инфраструктуру Энергодара, в котором расположена Запорожская АЭС, необходимо прекратить, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Кто бы ни стоял за этим, он должен остановиться. Использование дронов против станции и окрестностей участились. Это совершенно неприемлемо и противоречит основам безопасности и конкретным принципам, принятым единогласно», — подчеркнул он.

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Центр управления на Запорожской атомной электростанции

Власти Энергодара 21 июня сообщили об ударе по подстанции «Радуга», которая в одиночку снабжала Энергодар электричеством после того, как 19 июня была разрушена подстанция «Луч». Большая часть города осталась без света до полудня следующего дня.

Утром 22 июня на ЗАЭС сообщили об очередном ударе ВСУ по «Радуге», в результате была нарушена работа инфраструктурных объектов станции. Без электроснабжения остались транспортный цех, типография и управление производственно-технической комплектацией.

С февраля 2022 года Запорожскую АЭС контролируют российские военные. В сентябре того же года регион вошел в состав России вместе с Херсонской областью, ДНР и ЛНР по итогам референдумов. В октябре ЗАЭС передали в федеральную собственность.

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Теги
Рафаэль Гросси МАГАТЭ Запорожская АЭС Энергодар

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