МАГАТЭ рекомендовало не запускать реакторы ЗАЭС, пока есть угроза
Рекомендации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) предполагают, что ни один реактор Запорожской АЭС (ЗАЭС) не будет запущен до тех пор, пока сохраняется угроза ядерной безопасности, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«Ситуация на ЗАЭС остается нестабильной. Регулярные взрывы, атаки беспилотных летательных аппаратов, стрельба, неоднократные перебои с внешним энергоснабжением, среди прочих проблем, повышают риск ядерной аварии», — сказал он. По его словам, на данный момент все шесть реакторов станции остаются в режиме «холодный останов».
Гросси напомнил, что 11 августа на одной из градирен (специальное устройство для охлаждения большого количества воды посредством направленного потока воздуха) ЗАЭС произошел пожар. Из-за его последствий может потребоваться демонтаж градирни, в настоящее время эти устройства не требуются в качестве части механизма охлаждения, сказал глава МАГАТЭ.
Запорожская АЭС является крупнейшей атомной станцией по мощности в Европе и третьей по величине в мире. Она расположена рядом с Энергодаром в Запорожской области и состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. После начала военной операции на Украине ЗАЭС перешла под контроль России.
Станция регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Москва и Киев возлагают ответственность за это друг на друга.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий называл причиной пожара в районе градирен украинские обстрелы. Он отметил, что радиационный фон вокруг станции и Энергодара остался в норме. Позднее пожар удалось локализовать.
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