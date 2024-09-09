МАГАТЭ рекомендовало не запускать реакторы ЗАЭС, пока есть угроза

Гросси заявил, что МАГАТЭ рекомендовало не перезапускать шесть реакторов ЗАЭС, пока есть угроза ядерной безопасности. Он назвал нестабильной ситуацию вокруг станции. Сейчас реакторы находятся в режиме «холодный останов»

Запорожская АЭС (Фото: Дмитрий Смольенко / Global Look Press)

Рекомендации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) предполагают, что ни один реактор Запорожской АЭС (ЗАЭС) не будет запущен до тех пор, пока сохраняется угроза ядерной безопасности, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Ситуация на ЗАЭС остается нестабильной. Регулярные взрывы, атаки беспилотных летательных аппаратов, стрельба, неоднократные перебои с внешним энергоснабжением, среди прочих проблем, повышают риск ядерной аварии», — сказал он. По его словам, на данный момент все шесть реакторов станции остаются в режиме «холодный останов».

Гросси напомнил, что 11 августа на одной из градирен (специальное устройство для охлаждения большого количества воды посредством направленного потока воздуха) ЗАЭС произошел пожар. Из-за его последствий может потребоваться демонтаж градирни, в настоящее время эти устройства не требуются в качестве части механизма охлаждения, сказал глава МАГАТЭ.

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной станцией по мощности в Европе и третьей по величине в мире. Она расположена рядом с Энергодаром в Запорожской области и состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. После начала военной операции на Украине ЗАЭС перешла под контроль России. Станция регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Москва и Киев возлагают ответственность за это друг на друга.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий называл причиной пожара в районе градирен украинские обстрелы. Он отметил, что радиационный фон вокруг станции и Энергодара остался в норме. Позднее пожар удалось локализовать.

Гросси 4 сентября в пятый раз с начала военной операции на Украине посетил ЗАЭС. Он поблагодарил российскую сторону за немедленный доступ к станции и сообщил, что МАГАТЭ подтвердило, что источник пожара был не в основании градирни.