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Военная операция на Украине ,  
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Гросси заявил о нарушении всех столпов ядерной защиты МАГАТЭ на ЗАЭС

Гросси: все семь столпов ядерной безопасности МАГАТЭ скомпрометированы на ЗАЭС
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава МАГАТЭ Гросси отметил, что ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной. Станция находится под контролем России с 2022 года и регулярно подвергается атакам, в которых Киев и Москва обвиняют друг друга
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Essi Lehto / Reuters)

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) нарушены все столпы ядерной безопасности, составленные Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил глава организации Рафаэль Гросси.

«Ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной. Все семь столпов ядерной безопасности полностью или частично скомпрометированы», — сказал Гросси на сессии совета управляющих МАГАТЭ.

Он добавил, что в начале апреля ЗАЭС впервые за почти полтора года подверглась прямой атаке. Нападения на станцию нарушили первый из пяти конкретных принципов защиты Запорожской АЭС.

По словам гендиректора МАГАТЭ, надежность цепочек поставок, а также меры по ликвидации аварийных ситуаций на станции по-прежнему остаются сложной задачей и представляют угрозу ядерной безопасности и защищенности объекта.

В 2022 году Гросси изложил семь неотъемлемых компонентов ядерной безопасности и физической ядерной безопасности:

  1. Должна поддерживаться физическая целостность объектов, будь то реакторы, бассейны выдержки топлива или пункты хранения радиоактивных отходов.
  2. Все системы безопасности, физической безопасности и соответствующее оборудование должны быть полностью работоспособны в любое время.
  3. Эксплуатационный персонал должен иметь возможность выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности и физической безопасности и быть в состоянии принимать решения без излишнего давления.
  4. Все ядерные объекты должны быть обеспечены надежным внешним электроснабжением от электросети.
  5. Должны быть обеспечены бесперебойные логистические цепочки поставок на ядерные объекты и транспортные перевозки в обе стороны.
  6. Должны быть предусмотрены эффективные системы радиационного контроля на площадке и за ее пределами, а также меры аварийной готовности и реагирования.
  7. Должны существовать надежные каналы связи с регулирующим органом и другими сторонами.

 

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Рафаэль Гросси

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по мощности и третья по величине в мире. Она состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000 и расположена рядом с Энергодаром в Запорожской области, на берегу Каховского водохранилища. После начала военной операции на Украине ЗАЭС перешла под контроль России.

Запорожская АЭС регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, 22 мая 2024 года украинский дрон-камикадзе атаковал территорию транспортного цеха станции. Несколько ударов беспилотников также фиксировали в апреле.

Москва и Киев обвиняют друг друга в атаках на Запорожскую АЭС.

30 мая Гросси заявил, что перебои с энергоснабжением служат одними из главных факторов риска для ЗАЭС. Он отметил, что шесть реакторов станции должны по-прежнему оставаться в холодном останове, и назвал безопасность объекта чрезвычайно хрупкой и нестабильной. 

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МАГАТЭ Рафаэль Гросси Запорожская АЭС ядерная безопасность
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