WSJ узнала, что Запад требует от Украины реалистичных целей

Киев подталкивают к составлению «плана Б», поскольку для полной победы украинской стороны потребуются сотни миллионов долларов, которые не способы предоставить ни США, ни Европа, выяснила WSJ. Путин уверен в победе России

Энтони Блинкен (Фото: Mark Schiefelbein / Reuters)

США и страны Европы подталкивают Украину к разработке реального плана действий, который можно будет осуществить в 2025 году, и формированию реалистичных целей. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в статье «Украину заставляют задуматься о плане Б для войны с Россией».

Как выяснило издание, западные страны по-прежнему поддерживают долгосрочную цель президента Владимира Зеленского по возвращению всех утраченных регионов. Вместе с тем, некоторые европейские дипломаты отметили, что Киеву стоить ставить перед собой более реалистичные задачи, чтобы западные политики могли объяснить избирателям необходимость поставок оружия и другой помощи Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и его британский коллега Дэвид Лэмми нанесут совместный визит в Киев в среду, 11 сентября, чтобы встретиться с украинскими чиновниками. Со слов источников, одной из тем станет определение украинской победы и конкретной помощи, необходимой для ее достижения. В последние две недели Киев посетили другие высокопоставленные западные чиновники.

Эти визиты свидетельствуют о повторяющемся источнике напряженности между Украиной и Западом: попытке согласовать желание Киева вернуть границы 1991 года с «военной реальностью на местах», пишет издание. По словам высокопоставленных европейских чиновников, украинским властям дали понять: полная победа ВСУ требует предоставления поддержки на сотни миллиардов долларов, чего ни США, ни Европа обеспечить не смогут.

Официально американская сторона опровергает, что визит Блинкена направлен на склонение Украины к переговорам. «Конечно, наиболее вероятным результатом здесь является завершение по итогам переговоров, но когда это произойдет и при каких условиях и обстоятельствах, это будет зависеть от президента [Владимира] Зеленского», — сказал представитель Белого дома Джон Кирби.

К середине лета на Украине за год втрое выросла доля людей, которые согласны отказаться от территорий ради окончания конфликта с Россией — до 32%. Доля тех, кто «ни при каких обстоятельствах» не готов отказываться от территорий, за год сократилось на 29% — с 84% до 55%.

Российская сторона предлагает Украине начать переговоры при ряде условий: выводе ВСУ из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, отказе от этих территориий и Крыма, снятии международных санкций, закрепления безъядерного и нейтрального статуса государства. После начала вторжения в Курскую область российские власти подчеркнули, что пока тема диалога утратила актуальность.

Власти Украины настаивают на выводе российских войск на границы 1991 года. «Давайте вести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию. И главное из этой концепции — это территориальная целостность и суверенитет государства», — говорил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.