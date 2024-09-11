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Военная операция на Украине ,  
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Харрис заявила, что Путин «съел бы Трампа на обед»

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Военная операция на Украине
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Выборы президента США
Если бы Трамп оставался президентом США, российский президент уже «сидел бы в Киеве», сказала Харрис. По ее мнению, республиканец действительно быстро мог завершить конфликт, как он обещает, но — «сдав позиции»

Харрис заявила, что Путин «съел бы Трампа на обед»
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Если бы республиканец Дональд Трамп оставался в Белом доме, российский президент Владимир Путин «сидел бы сейчас в Киеве и не сводил глаз с остальной Европы, начиная с Польши», заявила кандидат в президенты от демократов Камала Харрис во время дебатов. РБК вел трансляцию.

«Почему бы вам не рассказать 800 тыс. американцам польского происхождения прямо здесь, в Пенсильвании, как быстро вы бы сдались ради благосклонности и того, что вы считаете дружбой с известным диктатором, который съел бы вас на обед», — сказала Харрис.

Она предположила, что план Трампа завершить конфликт за сутки заключается в том, что он «попросту сдаст позиции». По ее словам, европейские союзники США были рады победе Байдена в 2020 году на выборах президента, а также одобряют военную помощь Украине.

Трамп, говоря о конфликте, рассказал об уважении со стороны Путина и украинского президента Владимира Зеленского, а также хороших отношениях с обоими президентами. Он пояснил, что еще до инаугурации поговорит с каждым из них по отдельности, а затем «сведет их вместе».

«Байден понятия не имел, как с ним разговаривать, он понятия не имел, как это остановить <...>. И ситуация становится только хуже, и это может привести к Третьей мировой войне», — добавил Трамп.

В Кремле ранее отмечали, что любое урегулирование конфликта, в том числе предлагаемое Трампом, должно учитывать реалии, которые «сложились на земле». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также усомнился в возможности республиканца решить конфликт за сутки, как тот обещал. «Не думаю, что есть волшебная палочка. В течение суток ничего сделать невозможно», — уверен Песков. Пока Кремль не видит предпосылок для урегулирования военного конфликта.

Киев сообщал о готовности к сотрудничеству с США вне зависимости от того, кто победит на выборах, и призывал озвучить детали плана урегулирования.

Действительно ли ЕС готов к посредничеству в урегулировании на Украине
Политика
Фото:Serhii Nuzhnenko / Reuters

Российские власти отвергают обвинения западных политиков в планах начать войну со странами НАТО, подчеркивая, что у Москвы нет на это «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного». «Нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений. <...> С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», — заверил Путин.

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Украина Владимир Путин Камала Харрис Дональд Трамп Польша США Киев Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
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