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Военная операция на Украине ,  
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На Украине в 3 раза выросла доля согласных на потерю территорий ради мира

КМИС: до 32% выросла доля украинцев, согласных на потерю территорий ради мира
Сюжет
Военная операция на Украине
Согласно опросу КМИС, доля украинцев, готовых пойти на территориальные уступки ради мира, начала расти в ноябре прошлого года и к маю достигла 32%. Число же тех, кто не готов отказываться от территорий, упала с 84 до 55%
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Доля украинцев, согласных отказаться от территорий ради окончания конфликта, за последний год (с мая 2023 года) выросла в три раза — с 10 до 32%, говорится в исследовании Киевского международного института социологии (КМИС).

С мая 2022 года КМИС в своих опросах регулярно задает вопросы о готовности населения к территориальным уступкам ради скорейшего достижения мира. На протяжении двух лет доля украинцев, готовых пойти на такого рода уступки, практически не менялась и составляла около 10%. Однако уже в ноябре 2023 года доля таких людей выросла до 19%, в феврале 2024 года — до 26%, в по результатам последнего опроса — до рекордных 32%.

Число же тех, кто «ни при каких обстоятельствах» не готов отказываться от территорий, за год сократилось на 29% — с 84% до 55%.

Опрос также показал, что среди тех, кто в целом готов к территориальным уступкам, 73% хотят, чтобы в дальнейшем между странами были закрыты границы, существовали визы и таможни (среди тех, кто против каких-либо уступок — 79%). Еще 16% считают, что страны должны установить дружеские отношения — с открытыми границами и без визового режима. Лишь 1% заявил, что Россия и Украина должны объединиться в одно государство.

Почти половина украинцев (46%) заявили, что в конфликте противоположная сторона стремится уничтожить украинскую нацию (среди тех, кто против каких — либо уступок — 68%). Еще 16% считают, что цель России — превращение Украины в «марионеточное» государство. При этом лишь 5% полагают, что Россия «стремится осуществить денацификацию и демилитаризацию без посягательства на независимость Украины».

Опрос под названием «Динамика готовности к территориальным уступкам и отношение к отдельным пакетам мирных договоренностей» был проведен в период с 16 по 22 мая 2024 года методом телефонных интервью. Всего в подконтрольных Украине регионах было опрошено свыше 3 тыс. респондентов старше 18 лет. Погрешность, по данным КМИС, не превышает 4,1%.

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После того как осенью 2022 года в состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о невозможности ведения переговоров с президентом Владимиром Путиным. Российские власти неоднократно ссылались на этот документ и заявляли, что Москва готова к диалогу, тогда как Киев «себе переговоры запретил».

Путин в июне назвал условия для прекращения боев и начала переговоров, которые включают вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими и отмену западных санкций против Москвы. По словам президента, Россия готова сесть за стол переговоров «хоть завтра», но условия со временем могут измениться.

В Киеве назвали российские условия ультиматумом. Вместе с тем Зеленский в конце прошлой недели допустил, что Украина и Россия могут пойти на переговоры, даже если президентом последней будет Путин. «На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план <...>, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин — какая разница», — сказал он. МИД России исключал участие представителей страны во втором «саммите мира» по Украине.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Опрос мирные переговоры Военная операция на Украине украинцы территориальный спор
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