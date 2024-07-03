Зеленский призвал Трампа озвучить план быстрого завершения конфликта

По словам Зеленского, украинские власти хотят знать, удастся ли стране сохранить государственность. Ранее советники Трампа предложили план, согласно которому Киев получит больше оружия только при условии начала переговоров

Дональд Трамп (Фото: Steven Hirsch / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал экс-лидера США Дональда Трампа озвучить свой план быстрого завершения конфликта, об этом он сказал в интервью Bloomberg.

«Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность — мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать», — отметил Зеленский.

Он добавил, что готов встретиться с Трампом и его командой, чтобы выслушать предложения бывшего президента США. По словам Зеленского, украинские власти хотят понять, будет ли у них в ноябре «мощная поддержка США или мы останемся совсем одни».

В июне ключевые советники Трампа представили ему план по урегулированию конфликта на Украине в случае победы на президентских выборах, которые пройдут в ноябре. Инициатива предполагает, что Киев получит больше вооружений только при условии начала мирных переговоров. В то же время Вашингтон предупредит Москву об усилении поддержки Киева в случае любого отказа от переговоров.

Как рассказал Фред Флейтц, один из советников Трампа, Украине нет необходимости официально уступать территории, контроль над которыми она утратила, России в соответствии с их планом. Однако, по его оценкам, Украина вряд ли восстановит эффективный контроль над всей своей территорией в ближайшем будущем.

Киев назвал такие предложения странными, в Кремле заявили, что любой план должен учитывать ситуацию «на земле».