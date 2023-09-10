branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 104,89 (-0,39) Инвестиции, 08 сен, 17:21 Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 97,92 (-0,27) Инвестиции, 08 сен, 17:21
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 08:38
Водителя кортежа Байдена в Индии уволили за подвоз частного клиента Общество, 08:21
Президент Бразилии заявил о планах лично посетить саммит БРИКС в России Политика, 07:59
Как веб-студии увеличить выручку в четыре раза с облаком РБК и Yandex Cloud, 07:13
Маск назвал настоящего президента США Политика, 07:07
Холдинг «Газпром-Медиа» начал переговоры с Таиландом по экспорту кино Технологии и медиа, 07:07
ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни Экономика, 07:04
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Россиянин Волков победил австралийца на турнире UFC в Сиднее Спорт, 06:55
Умеров заявил о планах учредить на Украине должность военного омбудсмена Политика, 06:52
Минобороны заявило об уничтожении трех катеров ВСУ у острова Змеиный Политика, 06:34
Посол заявил об интересе Филиппин к поставкам нефтепродуктов из России Политика, 06:30
У берегов Крыма сбили восемь дронов Политика, 06:09
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
Хунта в Нигере обвинила Францию в развертывании сил для интервенции Политика, 05:46
Политика ,  
0 

Президент Бразилии заявил о планах лично посетить саммит БРИКС в России

Президент Бразилии заявил о планах лично посетить саммит БРИКС в России в 2024-м
Лула да Силва заявил, что собирается приехать в Россию в следующем году для участия в саммите БРИКС, а также пригласит Путина на саммит в Бразилии. Он заверил, что пока он является президентом, Путина не арестуют по ордеру МУС

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва в интервью Firstpost заявил, что собирается лично приехать на саммит БРИКС в следующем году, который пройдет в России.

Он считает, что лидеры других стран БРИКС также приедут на саммит БРИКС в России.

Лула да Силва добавил, что пригласит российского президента Владимира Путина на саммит объединения, который должен пройти в Бразилии. «Я верю, что Путин может легко поехать в Бразилию, — сказал он. — Что я могу вам сказать, так это то, что пока я являюсь президентом Бразилии, и он приедет в Бразилию, его ни за что не арестуют» (цитата по Reuters).

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и российского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, которых подозревают «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. Кремль назвал решение суда ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС. Также там выражали надежду, что страны-партнеры «не будут ориентироваться на незаконные решения» МУС.

В августе саммит БРИКС проходил в ЮАР, которая входит в юрисдикцию МУС. Россию на мероприятии представлял глава МИД Сергей Лавров, Путин принимал участие в саммите по видеосвязи.

Бразилия также входит в юрисдикцию МУС. Глава внешнеполитического ведомства Мауро Виейра говорил, что визит Путина страны, ратифицировавшие Римский статут, «вне сомнения может привести к осложнениям».

Читайте на РБК Pro
Эффективный способ снять напряжение мышц: 5 упражнений с роллом
Как резюмировать любую информацию менее чем за 60 секунд
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Лула да Силва Бразилия БРИКС Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Лула да Силва не стал приветствовать Зеленского на саммите G7
Политика
Лула да Силва призвал дать России условия для прекращения спецоперации
Политика
В Бразилии назвали, какие страны вступят в БРИКС
Политика