Президент Бразилии заявил о планах лично посетить саммит БРИКС в России

Лула да Силва заявил, что собирается приехать в Россию в следующем году для участия в саммите БРИКС, а также пригласит Путина на саммит в Бразилии. Он заверил, что пока он является президентом, Путина не арестуют по ордеру МУС

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва в интервью Firstpost заявил, что собирается лично приехать на саммит БРИКС в следующем году, который пройдет в России.

Он считает, что лидеры других стран БРИКС также приедут на саммит БРИКС в России.

Лула да Силва добавил, что пригласит российского президента Владимира Путина на саммит объединения, который должен пройти в Бразилии. «Я верю, что Путин может легко поехать в Бразилию, — сказал он. — Что я могу вам сказать, так это то, что пока я являюсь президентом Бразилии, и он приедет в Бразилию, его ни за что не арестуют» (цитата по Reuters).

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и российского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, которых подозревают «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. Кремль назвал решение суда ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС. Также там выражали надежду, что страны-партнеры «не будут ориентироваться на незаконные решения» МУС.

В августе саммит БРИКС проходил в ЮАР, которая входит в юрисдикцию МУС. Россию на мероприятии представлял глава МИД Сергей Лавров, Путин принимал участие в саммите по видеосвязи.

Бразилия также входит в юрисдикцию МУС. Глава внешнеполитического ведомства Мауро Виейра говорил, что визит Путина страны, ратифицировавшие Римский статут, «вне сомнения может привести к осложнениям».