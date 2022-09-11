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МВД сообщило о восьми уголовных делах в связи с выборами

В ходе выборов не выявлено нарушений, которые требовали бы вмешательства Центризбиркома или МВД, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

В связи с проведением выборов в России возбуждено восемь уголовных дел, а также выявлено более 150 административных правонарушений, сообщил в ходе выступления в Центральной избирательной комиссии начальник Главного управления МВД России по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти российских субъектов Михаил Давыдов. Трансляция велась на сайте ЦИК.

«[В связи с проведением выборов] было возбуждено восемь уголовных дел, также выявлено 156 административных правонарушений», — заявил он.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

При этом замглавы ЦИК России Николай Булаев сообщил в ходе пресс-конференции, что серьезных правонарушений в ходе голосования, которые бы требовали вмешательства комиссии или сотрудников МВД, в данный момент не выявлено.

С 9 по 11 сентября в 82 регионах России проходят выборы на разных уровнях, в ходе которых граждане выбирают губернаторов, членов региональных и городских парламентов, а также депутатов местных законодательных органов.

Материал дополняется.

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Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Единый день голосования Выборы ЦИК МВД уголовное дело
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