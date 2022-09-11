От «Тачек» до «Голого пистолета». Елизавета II в кино и книгах

Ровно 70 лет назад Елизавета II взошла на британский престол. За эти годы королева — возможно, не всегда того желая — оставила заметный след в культуре. РБК собрал наиболее интересные воплощения ее образа в кино и литературе

Восковые фигуры Елизаветы II (в центре) вместе с фигурами Дэниела Крейга (слева направо), Уильяма Шекспира, мадам Тюссо, Дэвида Бекхэма, Барака Обамы, Адель, Бенедикта Камбербэтча и Ким Кардашьян в музее мадам Тюссо (Фото: Vianney Le Caer / AP)

Елизавета II не просто самый узнаваемый и самый долгоправящий монарх современности. Королева — это персонаж на экране, на сцене, в мультфильмах, песнях, книгах. Образ Елизаветы растиражирован в фотографиях, альбомах, мерче, на выставках классического и авангардного портретного искусства. Королеву пытаются изобразить максимально достоверно и с уважением (актрисы Хелен Миррен и Инна Чурикова), сатирически (карикатура Джеральда Скарфа, портрет Джастина Мортимера), в тренде (работа Энди Уорхола, граффити Бэнкси).

От «Короны» до «Голого пистолета»

В последнее время фильмы и сериалы о королеве Елизавете и семье монархов выходят с завидной регулярностью. Популярнейший сериал «Корона», фильмы «Король говорит», «Спенсер» с участием известных артистов находятся в листах ожидания кинопремьер.

Первый фильм о королеве был снят 46 лет назад, в 1976 году, гонконгским режиссером Дином Шаньси. В картине «Выкуп за королеву» персонаж Елизаветы не появляется, есть лишь интрига, связанная с ее жизнью и безопасностью. Накануне визита Елизаветы в Гонконг начальник детективного отдела Гао посылает своего человека расследовать заговор об убийстве королевы.

Первым фильмом, в котором Елизавета появилась как персонаж, стал пародийный детектив 1988 года «Голый пистолет» режиссера Дэвида Цукера. Наряду с королевой в исполнении Жаннет Чарльз в фильме появляются другие мировые лидеры: Михаил Горбачев, Ясир Арафат, Муаммар Каддафи, Иди Амин и Фидель Кастро. Жаннет Чарльз несколько раз за долгую карьеру перевоплощалась в Елизавету II — в фильмах «Остин Пауэрс: Голдмембер», «Недуг Лео», «Европейские каникулы», «Ратлз: Все, что тебе нужно, — бабки», «Изо дня в день».

XXI век ознаменовался особенным вниманием к монаршей семье: и к королеве, и к ее окружению, и к погибшей невестке — принцессе Диане.

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В 2001 году вышел фильм для детей «Ее Величество», где роль королевы исполнила Рейчел Уоллис. Через пять лет в биографической картине «Королева» роль Елизаветы исполнила Хелен Миррен, чья интерпретация образа стала классической, а фильм — самым титулованным из всех, снятых о монаршем семействе. Хелен Миррен удостоилась премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA, а также Кубка Вольпи на Венецианском кинофестивале за лучшую женскую роль. Миррен сыграла королеву в один из самых сложных периодов ее правления: конец августа — начало сентября 1997 года, когда погибла принцесса Диана.

Видео: РБК

В 2002 году вышел художественный мини-сериал «Королева» режиссеров Эдмунда Култхарда и Патрика Римса. Каждая серия рассказывает о разных периодах в ее жизни, воссозданных почти документально, Елизавету II сыграли пять актрис: Эмилия Фокс, Саманта Бонд, Сьюзан Джеймсон, Барбара Флинн, Диана Куик.

Порой Елизавета II становится эпизодическим персонажем, когда повествование идет о других исторических личностях. Так было в фильмах «Маргарет» о Маргарет Тэтчер и «Король говорит» о короле Великобритании Георге VI и его чудесном избавлении от заикания. В картине «Маргарет» роль Елизаветы исполнила британская актриса Розмари Лич, а в фильме об отце королевы — Фрея Уилсон, одна из самых юных исполнительниц этой роли. Участие в фильме «Король говорит» стало дебютом для 11-летней актрисы.

Видео: РБК

В 2015 году вышел один из самых трогательных фильмов о Елизавете — «Лондонские каникулы», частично основанный на реальных событиях ночи на 9 мая 1945 года. Молоденьких принцесс Елизавету и Маргарет родители отпустили встретить День Победы вместе с простыми людьми. В жизни празднование было скромным, а девушек сопровождали 16 человек, включая вооруженную охрану. По сюжету же фильма принцессы сбежали из дворца с двумя офицерами, успели попасть в массу передряг, влюбиться и хорошенько повеселиться. Образ юной королевы воплотила в «Лондонских каникулах» канадская актриса Сара Гадон.

Видео: РБК

Самым масштабным проектом о королевской семье на сегодня является сериал «Корона», начало съемок которого было приурочено к 90-летнему юбилею Елизаветы II. Максимально точно воссоздающий быт и события жизни исторический сериал от Netflix успел завоевать несколько статуэток «Эмми» и «Золотых глобусов». Первый сезон «Короны» открывается подготовкой к свадьбе королевы с принцем Филиппом в 1947 году, роль Елизаветы исполняет Клэр Фой. В третьем и четвертом сезонах образ королевы воплотила Оливия Колман, события охватывают период 1970–1980-х годов. В пятом и шестом сезонах появилась новая кинокоролева Имельда Стонтон, которая сыграла Елизавету II в преклонном возрасте. Во флешбэках юную Елизавету тут играет Верити Рассел.

Видео: РБК

Нашлось королеве место и в жанре фэнтези — в американском семейном фильме Стивена Спилберга о девочке Софи из сиротского приюта и добром великане. Роль Елизаветы сыграла актриса Пенелопа Уилтон.

Одним из самых ожидаемых проектов в 2021 году стал фильм «Спенсер» чилийского режиссера Пабло Ларраина о принцессе Диане, главную роль в котором сыграла Кристен Стюарт. Сюжет фильма развивается в течение трех дней на Рождество в начале 1990-х годов в королевском поместье Сандрингем в Норфолке. Живая, тонкая принцесса Диана противостоит королевскому семейству и жаждет развестись с мужем, принцем Чарльзом, и обрести свободу. Роль Елизаветы II в фильме исполнила Стелла Гонет.

МУЛЬТФИЛЬМЫ

Персонаж Елизаветы II не раз появлялся в популярных мультфильмах и мультсериалах. Рисованная королева встречается как в максимально приближенном к реальности образе, так и в переработанном в соответствии с героями мультфильмов.

Например, в полнометражных «Тачках 2» от Walt Disney Pictures и Pixar в небольшой роли есть Королева-машина, озвучивает персонаж актриса Ванесса Редгрейв. Королева-машина появляется на финальной гонке Мирового Гран-при в Лондоне. Это старый Rolls-Royce Phantom IV, чья крыша, капот и багажник окрашены в белый цвет, а двери и крылья — синего цвета. На машине — корона, а ее номерной знак — DEII 1952 — это настоящие инициалы королевы Елизаветы II и год начала ее царствования.

В 2015 году Елизавета составила компанию знаменитым миньонам в мультфильме «Миньоны». Героиня-злодейка Скарлетт решает завладеть британской короной и отправляет миньонов в Лондонский Тауэр. Сначала Елизавета сама отдает корону Бобу, Кевину и Стюарту, но позже, насладившись королевским бытом и обманув Скарлетт, миньоны возвращают корону законной обладательнице. Последняя благодарит спасителей, но корону вновь похищают. Королеву Елизавету II (Лиззи) озвучивает британская актриса Дженнифер Сондерс.

Видео: РБК

Героями мультипликации становятся и близкие королевы, и ее любимые питомцы — собаки породы корги. Компания nWave Pictures в 2019 году выпустила фильм «Королевский корги» о псе Рексе, любимце Елизаветы, который оказывается далеко от Букингемского дворца и пытается вернуться домой. Королеву и Филиппа, герцога Эдинбургского, озвучили британские актеры Джули Уолтерс и сэр Том Кортни.

Видео: РБК

Самым неоднозначным проектом с участием Елизаветы II как персонажа оказался сатирический сериал «Принц» о буднях монаршего семейства от HBO Max. Мультфильм должен был выйти весной 2021 года, но из-за смерти принца Филиппа премьеру пришлось отложить.

Показанный в июле сериал сразу вызвал негативные оценки киносообщества — особенно остро обсуждали этичность изображения главного героя, принца Джорджа, который слишком юн для такого откровенно сатирического образа. Продюсер Disney Studio заявил: «Одно дело, когда кинематографисты заигрывают с правдой в шоу наподобие «Короны», и совсем другое — когда насмехаются над семилетним ребенком, это жестоко и несправедливо. Должны быть какие-то границы».

Видео: РБК

Поддержку детям Кембриджей выразили фанатские сообщества в соцсетях.

Тем не менее участие в озвучивании сериала приняли звезды первой величины: принца Гарри озвучил Орландо Блум, королеву — Фрэнсис де ла Тур, принцессу Шарлотту — Софи Тернер, принца Чарльза — Дэн Стивенс, а принца Уильяма — Иван Реон. Принца Джорджа озвучил сам создатель шоу Гари Джанетти, сценарист «Гриффинов».

КНИГИ

О монаршей семье написаны тонны литературы самого разного качества — от официальных биографий до бульварных романов. В последние пару десятилетий внимание публики приковано в большей степени к младшим Виндзорам, а не к королеве. Тем не менее во всех книгах она появляется как персонаж, который разрешает конфликты и слова которого ждут как окончательного приговора. РБК подготовил подборку популярных книг для поклонников королевского семейства.

Арина Полякова, «Ее Величество Королева Великобритании Елизавета II. Взгляд на современную британскую монархию»

Книга посвящена в основном королеве Елизавете, но в повествование вплетены факты истории Виндзоров и Британии, последние события — например, свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон, тонкости отношений в семье. Главный вопрос, на который отвечает автор, — нужна ли Англии монархия, возможно ли представить окончание эпохи Виндзоров.

Дмитрий Медведев, «Диана. Несостоявшаяся сказка»

История жизни и гибели главной принцессы Британской империи — Дианы. Почему так сложилась жизнь «королевы людских сердец», прическу и манеру одеваться которой копировал весь мир, считавший ее жизнь счастливой и безоблачной. Как авария 31 августа 1997 года изменила ход истории и почему восприятие королевской семьи никогда больше не будет прежним. Кто виноват в гибели принцессы Дианы и можно ли было ее избежать.

Стефан Кларк, «Королева смеха»

Британский журналист и новеллист Стефан Кларк доказывает, что королева Англии обладает завидным чувством юмора, которое не раз выручало ее в самых торжественных и сложных обстоятельствах. В «Королеве смеха» собраны анекдоты, байки, забавные случаи из жизни Елизаветы II и ее окружения — никаких скучных фактов и исторических подробностей.

Дженнифер Робсон, «Платье королевы»

Послевоенный мир пытается оправиться от тягот Второй мировой войны, а в Англии объявляют о блестящем событии — свадьбе королевы Елизаветы и принца Филиппа. Знаменитое ателье Нормана Хартнелла получает заказ на уникальный наряд, который войдет в историю как самое известное свадебное платье века. Исторический роман Дженнифер Робсон расскажет о двух девушках, талантливых вышивальщицах, которые сыграли центральную роль в создании свадебного наряда.

Сьюард Ингрид, «Королева говорит»

Биографическая книга об удивительной женщине, которая много лет является для всего мира воплощением лучших черт британского характера. Во время Второй мировой войны юная Лилибет работала водителем санитарной машины. В 1947-м торт на ее свадьбе рубили саблями. А с момента коронации в 1952 году она вот уже много десятилетий встает ровно в восемь утра, просматривает The Times и управляет страной и собственным неспокойным семейством.

Сара Брэдфорд, «Елизавета II. Биография Ее Величества королевы»

Масштабная историческая работа о жизни английской королевы от историка Сары Брэдфорд, одобренная двором. Брэдфорд изучила тонны архивных материалов, взяла интервью у родственников, политиков, окружения Елизаветы. В биографии — только проверенные факты, никаких скандалов и интриг.

Мария Эртон, «Елизавета II — королева Великобритании»

Еще одна биография королевы Великобритании, свидетельницы и участницы исторических событий второй половины XX и начала XXI века. Книга охватывает период жизни королевы с детства до наших дней.