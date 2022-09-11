Работу Запорожской АЭС полностью остановили

Последний работающий блок на Запорожской АЭС — шестой — был остановлен, говорится в сообщении украинского «Энергоатома», под чьим управлением АЭС формально находится.

Это также подтвердил в комментарии «Интерфаксу» советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Блок остановлен, в настоящее время осуществляется его переход в холодное состояние», — отметил он, добавив, что отключение было проведено в мягком, безопасном режиме.

В «Энергоатоме» уточнили, что энергоблок отключили в ночь на 11 сентября в 03:41. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние.

Материал дополняется.