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На Украине сообщили об отключении пятого энергоблока на Запорожской АЭС

Пятый блок ЗАЭС был отключен после обстрелов, в работе остается шестой энергоблок, сообщает «Энергоатом». Ранее ВГА Энергодара сообщала, что пятый и шестой блоки находятся в рабочем состоянии
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Пятый энергоблок Запорожской АЭС был отключен после обстрелов линий связи станции, сообщает украинское госпредприятие «Энергоатом».

«Вечером 3 сентября 2022 года <...> в 19:35 энергоблок № 5 ЗАЭС был отключен от энергосети», — говорится в сообщении.

Сейчас в работе остается шестой энергоблок, который с ограниченной мощностью через резервную линию подает электроэнергию на Украину, а также обеспечивает собственные потребности Запорожской АЭС, добавили в украинской компании.

Ранее 3 сентября военно-гражданская администрация города Энергодар сообщала, что пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС находятся в рабочем состоянии.

«Специалисты ведут работы на ранее поврежденной обстрелами ВСУ линии электропередачи. Выявлено два повреждения на 330 и 750 линиях. Пятый и шестой энергоблоки в рабочем состоянии. Суммарная мощность составляет 900-1000 мВТ», — сообщала ВГА.

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