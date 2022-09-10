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Посол ЛНР назвал слухами сообщения об украинских военных в регионе

Посол Родион Мирошник: союзные войска полностью контролируют территорию ЛНР
Об украинских военных вблизи Лисичанска сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Родион Мирошник заверил, что ЛНР полностью контролируется союзными войсками, а «разгоняемые» Киевом слухи «чрезмерно преувеличены» *
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вся территория ЛНР, вопреки сообщениям украинской стороны, контролируется союзными войсками, заявил в Telegram посол республики в России Родион Мирошник.

«Сейчас у меня был сеанс связи с Северодонецком, Лисичанском, Старобельском, Сватово — это все северные территории ЛНР. Слухи, разгоняемые Украиной, чрезмерно преувеличены. Везде ситуация спокойная и стабильная, полностью под контролем ЛНР», — написал он. Ложью Мирошник назвал и информацию об обстрелах Лисичанска: звуки, по его словам, доносятся из района Северска Донецкой области, где военные действия продолжаются уже два месяца.

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Посол отметил, что о близости фронта в ЛНР свидетельствует только приезд беженцев из Изюма и Купянска Харьковской области. Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал ТАСС, что жители Харьковской области на фоне активизировавшихся боевых действий эвакуируются в Россию через территорию республики. «Очень загруженным» он назвал, в частности, город Сватово.

Ранее об украинских военных в регионе сообщил изданию «Суспiльне» глава подконтрольной Киеву Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

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В начале июля российские войска взяли под контроль Лисичанск, после чего министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном «освобождении» ЛНР. Советник офиса президента Украины Алексей Арестович назвал оборону Лисичанска и ранее взятого Северодонецка «успешной военной операцией» ВСУ отметив, что военные выполнили задачу и выиграли время для поставок оружия с Запада.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
ЛНР Лисичанск Украина ВСУ
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