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Пушилин сообщил о тяжелой, но контролируемой ситуации на линии фронта

Глава ДНР отметил, что по многим направлениям союзные силы уже продвигаются вперед, а командование ВСУ бросает на передовую неподготовленный личный состав *
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Ситуация на границе ДНР с Харьковской областью остается тяжелой, однако союзные силы контролируют ситуацию и по многим направлениям продвигаются вперед, сообщил ТАСС глава республики Денис Пушилин.

«Наши ребята по многим направлениям продвигаются вперед. Тяжело, но продвигаются. <...> На донецком направлении ситуация прежняя. Киев пытался сделать вброс, что захвачен [донецкий] аэропорт, но командир «Спарты» Артем Жога фейк опроверг», — сказал он.

По его словам, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает на передовую неподготовленный личный состав, в связи с чем несет серьезные потери.

Минобороны России 10 сентября объявило о перегруппировке войск: изюмско-балаклейская группировка была переброшена в ДНР. В ведомстве пояснили, что это позволит выполнить изначально заявленные задачи спецоперации.

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Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости

ДНР на севере граничит с Харьковской областью Украины. Накануне Пушилин говорил, что в Красном Лимане и других населенных пунктах на севере ДНР сложилась «достаточно тяжелая» ситуация. Лиман находится в нескольких десятках километров от Изюма, власти которого эвакуируют жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Обстрелам подвергаются все города Харьковской области, которые контролирует Россия, сообщала пророссийская военно-гражданская администрация (ВГА) региона. Власти рекомендовали местным жителям эвакуироваться. В Белгородской области заявили об очередях беженцев на границе с Харьковской областью Украины.

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