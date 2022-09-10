Пушилин назвал тяжелой ситуацию в Лимане и других городах на севере ДНР

На севере республика граничит с подконтрольной России частью Харьковской области, которая подвергается обстрелам ВСУ. Пушилин добавил, что участились удары и по «историческим городам» ДНР: Донецку, Горловке, Ясиноватой и другим

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В Красном Лимане (Лимане) и других населенных пунктах на севере ДНР сложилась «достаточно тяжелая» ситуация, рассказал глава республики Денис Пушилин в опубликованном в его Telegram-канале обращении.

«Тем не менее я остаюсь на связи с местными администрациями, я остаюсь на связи с экстренными службами, да и с нашими подразделениями, Информации гораздо больше, но смогу я ее, наверно, опубличить немного позже, потому что пока, на данном этапе, она может пойти во вред по крайней мере нашим подразделениям», — добавил он.

Пушилин отметил, что не только по городам на севере, но и «по историческим городам» республики (Донецку, Ясиноватой, Макеевке, Горловке, Еленовке) сейчас «прилетает в ежедневном формате». «Тем не менее Донбасс не сломлен, Донбасс работает, Донбасс живет», — подчеркнул он.

ДНР на севере граничит с Харьковской областью Украины. Лиман, о взятии под контроль которого власти народной республики сообщили в конце мая, находится в нескольких десятках километров от Изюма, власти которого эвакуируют жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Обстрелам подвергаются все города Харьковской области, которые контролирует Россия, сообщала пророссийская военно-гражданская администрация (ВГА) региона. Власти рекомендовали местным жителям эвакуироваться. В Белгородской области заявили об очередях беженцев на границе с Харьковской областью Украины.

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Минобороны России 10 сентября объявило о перегруппировке войск: изюмско-балаклейская группировка была переброшена в ДНР. В ведомстве пояснили, что это позволит выполнить изначально заявленные задачи спецоперации.