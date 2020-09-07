Сербия и Косово договорились в пользу Трампа

Также в соглашении есть пункты, носящие политический характер и не связанные напрямую с сербско-косовским конфликтом, в них речь идет о следующем:

Сербия и Косово намерены диверсифицировать импорт энергоресурсов (США неоднократно предлагали европейским странам закупать их сжиженный газ, в том числе вместо импорта российских энергоносителей);

Белград и Приштина согласились не позволять «неблагонадежным операторам» развертывать на своей территории инфраструктуру сетей 5G (таким образом США пытаются ограничить возможности для китайских компаний развивать бизнес в регионе, считают эксперты);

Сербия и Косово намерены признать движение «Хезболла» террористическим;

Сербия согласилась перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим, как это сделали США, а Косово, где большинство населения составляют мусульмане, признать государственность Израиля.

Какие риски несут эти соглашения

Трамп назвал историческими обязательства, которые лидеры Сербии и Косово взяли на себя в рамках соглашения. «После жестокой и трагичной истории и спустя годы безуспешных переговоров моя администрация предложила новый способ преодолеть раскол [между Сербией и Косово], делая акцент на создании рабочих мест и экономическом росте...» — заявил он.

Договоренности Вучича и Хоти едва ли можно считать историческими или прорывными, но они содержат положения, способные позволить сторонам сделать небольшой шаг вперед, заявил РБК ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель. Впрочем, декларации весьма расплывчаты, и вопрос о реализации договоренностей остается открытым, отметил эксперт. «Соглашение в Вашингтоне не более чем декларация о намерениях. Пока неясно, в какой степени США будут помогать сторонам финансировать проекты вроде строительства инфраструктуры или даже то, будут ли стороны придерживаться своих обещаний», — пояснил он.

По мнению Канделя, этот договор — попытка Дональда Трампа укрепить свои позиции перед президентскими выборами в ноябре. Многие пункты соглашения касаются даже не Балкан и спора Белграда и Приштины, а Ближнего Востока — региона, который важен для американского истеблишмента. «Трамп рассчитывает, что согласие Сербии на перенос посольства в Иерусалим может помочь ему усилить поддержку среди еврейской общины», — считает Кандель.

Если положения договора будут реализованы, они окажутся полезными для обеих сторон, полагает профессор политологии в Университетском колледже Лондона Эрик Горди. Большинство согласованных позиций и так не вызывали споров, например, Сербия и Косово уже вели переговоры о строительстве транспортной инфраструктуры, отметил он. Тем не менее ряд обязательств по Ближнему Востоку, которые взяли на себя Приштина и Белград, могут вызывать для них проблемы, считает Горди. В частности, принимая решение перенести посольство в Иерусалим, Сербия вступает в зону риска. То же касается и Косово, которое согласилось признать Израиль. Более того, если Сербия и Косово признают группировку «Хезболла» террористической, то такой шаг не будет соответствовать позиции Евросоюза, где признают террористическими только часть связанных с «Хезболлой» структур, но не группировку целиком. И Косово, и Сербия ставят перед собой цель вступить в ЕС, однако для этого им нужно соответствовать общеевропейской позиции по международным вопросам.

Отношение Сербии к «Хезболле» и переносу посольства также противоречит и российскому подходу: Москва не расценивает базирующуюся в Ливане группировку как террористическую, а Иерусалим считает будущей столицей двух государств.

Что касается намерения Сербии и Косово диверсифицировать импорт энергоресурсов, сейчас для России серьезной угрозы это не представляет, убежден Кандель. «Это намерение сформулировано очень расплывчато. Сложно себе представить, что Сербия будет покупать дорогой американский газ вместо российского», — отметил он. В ходе переговоров с Трампом Вучич отказался от обязательств закупать американский сжиженный газ, написал в Twitter директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич. Пока у Сербии нет других дешевых и экономически выгодных вариантов, кроме как закупать природный газ у «Газпрома», отметил научный сотрудник Университета Северной Каролины Димитар Бечев. Косово же вообще не потребляет природный газ, заметил эксперт.