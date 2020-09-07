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Сербия и Косово договорились в пользу Трампа

Как подписанные лидерами двух стран соглашения повлияют на отношения с Москвой
Сербия и Косово, конфликтовавшие много лет, договорились о реализации серии взаимосвязанных инициатив. Что их соглашение, достигнутое при посредничестве США, означает для Балкан и России — в материале РБК
Александр Вучич, Дональд Трамп и Авдулах Хоти (на переднем плане)
Александр Вучич, Дональд Трамп и Авдулах Хоти (на переднем плане) (Фото: Evan Vucci / AP)

Под чем подписались Вучич и Хоти

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Авдулах Хоти 4 сентября подписали в Вашингтоне в присутствии президента США Дональда Трампа соглашения, которые могут нормализовать отношения между Белградом и Приштиной, испортившиеся в 2008 году, когда Косово объявило о независимости, а Сербия отказалась ее признать.

Подписи были поставлены под разными текстами соглашений, то есть назвать подписанные Вучичем и Хоти документы соглашением Сербии и Косово нельзя. Соединенные Штаты стороной соглашения тоже не выступают, уточнил американский спецпредставитель по мирным переговорам между Сербией и Косово Ричард Греннелл. Как бы то ни было, президент Сербии и премьер Косово выразили готовность к следующему:

  • построить автомагистрали и железную дорогу для налаживания транспортного сообщения между территориями;
  • поддержать малый и средний бизнес, деньги на помощь для него могут быть выделены за счет займов при поддержке Экспортно-импортного банка США;
  • обеспечить взаимное признание дипломов о высшем образовании;
  • вступить в так называемый мини-шенген — общее визовое пространство, о создании которого в 2019 году договорились три балканских государства — Северная Македония, Сербия и Албания (договоренности о мини-шенгене пока не вступили в силу);
  • выступать за декриминализацию однополых отношений в 69 странах, где такие связи признаны преступными.

Кроме того, Сербия согласилась приостановить на год кампанию против признания Косово, а Приштина — не подавать заявку о вступлении в международные организации в течение года.

Сербия и Косово разморозили переговоры при посредничестве Евросоюза
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Также в соглашении есть пункты, носящие политический характер и не связанные напрямую с сербско-косовским конфликтом, в них речь идет о следующем:

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  • Сербия и Косово намерены диверсифицировать импорт энергоресурсов (США неоднократно предлагали европейским странам закупать их сжиженный газ, в том числе вместо импорта российских энергоносителей);
  • Белград и Приштина согласились не позволять «неблагонадежным операторам» развертывать на своей территории инфраструктуру сетей 5G (таким образом США пытаются ограничить возможности для китайских компаний развивать бизнес в регионе, считают эксперты);
  • Сербия и Косово намерены признать движение «Хезболла» террористическим;
  • Сербия согласилась перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим, как это сделали США, а Косово, где большинство населения составляют мусульмане, признать государственность Израиля.

Какие риски несут эти соглашения

Трамп назвал историческими обязательства, которые лидеры Сербии и Косово взяли на себя в рамках соглашения. «После жестокой и трагичной истории и спустя годы безуспешных переговоров моя администрация предложила новый способ преодолеть раскол [между Сербией и Косово], делая акцент на создании рабочих мест и экономическом росте...» — заявил он.

Договоренности Вучича и Хоти едва ли можно считать историческими или прорывными, но они содержат положения, способные позволить сторонам сделать небольшой шаг вперед, заявил РБК ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель. Впрочем, декларации весьма расплывчаты, и вопрос о реализации договоренностей остается открытым, отметил эксперт. «Соглашение в Вашингтоне не более чем декларация о намерениях. Пока неясно, в какой степени США будут помогать сторонам финансировать проекты вроде строительства инфраструктуры или даже то, будут ли стороны придерживаться своих обещаний», — пояснил он.

По мнению Канделя, этот договор — попытка Дональда Трампа укрепить свои позиции перед президентскими выборами в ноябре. Многие пункты соглашения касаются даже не Балкан и спора Белграда и Приштины, а Ближнего Востока — региона, который важен для американского истеблишмента. «Трамп рассчитывает, что согласие Сербии на перенос посольства в Иерусалим может помочь ему усилить поддержку среди еврейской общины», — считает Кандель.

Если положения договора будут реализованы, они окажутся полезными для обеих сторон, полагает профессор политологии в Университетском колледже Лондона Эрик Горди. Большинство согласованных позиций и так не вызывали споров, например, Сербия и Косово уже вели переговоры о строительстве транспортной инфраструктуры, отметил он. Тем не менее ряд обязательств по Ближнему Востоку, которые взяли на себя Приштина и Белград, могут вызывать для них проблемы, считает Горди. В частности, принимая решение перенести посольство в Иерусалим, Сербия вступает в зону риска. То же касается и Косово, которое согласилось признать Израиль. Более того, если Сербия и Косово признают группировку «Хезболла» террористической, то такой шаг не будет соответствовать позиции Евросоюза, где признают террористическими только часть связанных с «Хезболлой» структур, но не группировку целиком. И Косово, и Сербия ставят перед собой цель вступить в ЕС, однако для этого им нужно соответствовать общеевропейской позиции по международным вопросам.

Отношение Сербии к «Хезболле» и переносу посольства также противоречит и российскому подходу: Москва не расценивает базирующуюся в Ливане группировку как террористическую, а Иерусалим считает будущей столицей двух государств.

Что касается намерения Сербии и Косово диверсифицировать импорт энергоресурсов, сейчас для России серьезной угрозы это не представляет, убежден Кандель. «Это намерение сформулировано очень расплывчато. Сложно себе представить, что Сербия будет покупать дорогой американский газ вместо российского», — отметил он. В ходе переговоров с Трампом Вучич отказался от обязательств закупать американский сжиженный газ, написал в Twitter директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич. Пока у Сербии нет других дешевых и экономически выгодных вариантов, кроме как закупать природный газ у «Газпрома», отметил научный сотрудник Университета Северной Каролины Димитар Бечев. Косово же вообще не потребляет природный газ, заметил эксперт.

Мебельный конфуз

Соглашение в Вашингтоне уже привело к скандалу в отношениях России и Сербии. 5 сентября официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в Facebook пост с фотографией, сделанной во время переговоров Вучича с Трампом в Овальном кабинете. Оба президента сидят напротив друг друга, но лидер США — за рабочим столом, а Вучич — на стуле посреди кабинета. Этот стул Захарова сравнила со стулом для допроса, а также прикрепила к посту скриншот из фильма «Основной инстинкт». Позже представитель МИДа отредактировала сообщение, извинилась и отметила, что ее слова были неверно истолкованы. Вучич раскритиковал пост, назвав его пошлым и примитивным. В понедельник глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что конфликт исчерпан и не скажется на российско-сербских отношениях.

В Турции выразили обеспокоенность относительно решения Сербии перенести посольство в Иерусалим, а также возможности повторить такой шаг со стороны Косово. Анкара считает такой шаг нарушением международных соглашений.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Сербия, Косово, США, конфликт, Россия, Турция
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