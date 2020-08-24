Политика , 24 авг, 16:44
0
Путин и Нетаньяху обсудили по телефону примирение Израиля и ОАЭ
Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Лидеры обменялись мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования в контексте недавней договоренности Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов о полной нормализации двусторонних отношений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что российская сторона считает, что соглашение между Израилем и ОАЭ поспособствует укреплению стабильности и безопасности в регионе.
Материал дополняется