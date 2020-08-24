Путин и Нетаньяху обсудили по телефону примирение Израиля и ОАЭ

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Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Лидеры обменялись мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования в контексте недавней договоренности Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов о полной нормализации двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российская сторона считает, что соглашение между Израилем и ОАЭ поспособствует укреплению стабильности и безопасности в регионе.

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