Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 74,42 (+0,32) Инвестиции, 13:05
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 87,9 (+0,17) Инвестиции, 13:05
Лукашенко назвал негативным влияние «терок на улице» на ситуацию с COVID Политика, 16:57 Путин договорился с Лукашенко испытать вакцину от COVID-19 на белорусах Общество, 16:50 Перехват воздушных шаров ВВС Белоруссии на границе с Литвой. Видео Политика, 16:47 Путин и Нетаньяху обсудили по телефону примирение Израиля и ОАЭ Политика, 16:44 Чем интересен стартап Canoo, который выйдет на биржу до конца года Инвестиции, 16:35 Посол США потребовал наказать виновных в возможном отравлении Навального Политика, 16:34 Минфин предложил ограничить госкредиты для Белоруссии, Венесуэлы и Кубы Экономика, 16:34 АИГЕЛ и Alyona Alyona записали альбом в поддержку пострадавших в Белоруссии Стиль, 16:32 Рогозин назвал сроки изоляции экипажа МКС в российском сегменте Общество, 16:29 Как запомнить номера своих документов и карточек РБК и Билайн, 16:22 Вице-премьер назвал сроки поступления первых серийных Су-57 в войска Общество, 16:22 Как пандемия повлияла на рынок медицинского оборудования в России и мире Pro, 16:18 В Белоруссии задержали доверенное лицо экс-кандидата Дмитриева Политика, 16:18 Берлинале откажется от наград за лучшую мужскую и женскую роли Стиль, 16:16
Политика ,  
0 

Путин и Нетаньяху обсудили по телефону примирение Израиля и ОАЭ

Хотите узнать больше? Мы работаем над развернутым материалом по теме. Подпишитесь — и мы пришлем вам уведомление о его публикации. Подписаться
Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин
Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Лидеры обменялись мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования в контексте недавней договоренности Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов о полной нормализации двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российская сторона считает, что соглашение между Израилем и ОАЭ поспособствует укреплению стабильности и безопасности в регионе.

Израиль подписал с третьей арабской страной соглашение о примирении
Политика
Фото: Oded Balilty / AP

Материал дополняется

Теги: Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, Израиль, ОАЭ
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter