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ОЭА отменили экономический бойкот Израиля

Халифа ибн Заид Аль Нахайян
Халифа ибн Заид Аль Нахайян (Фото: Stephanie McGehee / Reuters)

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отменили экономический бойкот против Израиля, действовавший с 1972 года. Об этом сообщает государственное информагентство ОАЭ.

Соответствующий указ подписал президент Эмиратов Халифа ибн Заид Аль Нахайян.

Теперь индивидуальные лица и компании ОАЭ смогут заключать коммерческие и любые другие сделки с жителями Израиля. Кроме того, в ОАЭ можно будет ввозить и обменивать израильские товары и продукты всех видов, а также владеть ими.

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«Указ является частью усилий ОАЭ по расширению дипломатического и коммерческого сотрудничества с Израилем и представляет собой дорожную карту для начала совместного сотрудничества, ведущего к двусторонним отношениям путем стимулирования экономического роста и продвижения технологических инноваций», — отмечается в сообщении.

Мирное соглашение между двумя странами было достигнуто в начале августа при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа. ОАЭ стали третьей в мире арабской страной, которая согласилась установить с Израилем полностью урегулированные дипломатические и экономические отношения.

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В рамках соглашения Израиль приостановит провозглашение суверенитета над районами Западного берега реки Иордан. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уточнял, что его государство при этом не отказывается от своих прав на эти земли.

Теги: ОАЭ, санкции, перемирие, Израиль
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