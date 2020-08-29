ОЭА отменили экономический бойкот Израиля

Халифа ибн Заид Аль Нахайян (Фото: Stephanie McGehee / Reuters)

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отменили экономический бойкот против Израиля, действовавший с 1972 года. Об этом сообщает государственное информагентство ОАЭ.

Соответствующий указ подписал президент Эмиратов Халифа ибн Заид Аль Нахайян.

Теперь индивидуальные лица и компании ОАЭ смогут заключать коммерческие и любые другие сделки с жителями Израиля. Кроме того, в ОАЭ можно будет ввозить и обменивать израильские товары и продукты всех видов, а также владеть ими.

«Указ является частью усилий ОАЭ по расширению дипломатического и коммерческого сотрудничества с Израилем и представляет собой дорожную карту для начала совместного сотрудничества, ведущего к двусторонним отношениям путем стимулирования экономического роста и продвижения технологических инноваций», — отмечается в сообщении.