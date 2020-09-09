В Белом доме назвали заслуженной номинацию Трампа на Нобелевскую премию

Президента США Дональда Трампа заслуженно номинировали на Нобелевскую премию мира за его работу над урегулирования конфликта между Израилем и ОАЭ. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани на брифинге в Вашингтоне.

«Сегодня президент Трамп был номинирован на Нобелевскую премию мира в знак признания его посреднических усилий при заключении мирного договора между ОАЭ и Израилем, это историческое соглашение, и первое соглашение подобного рода за последние два десятилетия», — сказала она.

Макэнани отметила, что номинацию Трамп заработал упорным трудом, поэтому заслуживает ее. По ее словам, зарубежная политика президента всегда будет направлена на достижение мира.

Кроме того, пресс-секретарь добавила, что Трамп за свой президентский срок успел осуществить другие проекты на мировой арене. Так, 9 сентября власти США заявили о сокращении своего военного присутствия в Ираке с 5 200 до 3 тыс. военнослужащих.