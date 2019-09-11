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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Евродепутат заявила о переводе Цемаха в подозреваемые по делу MH17
Евродепутат от Нидерландов Кати Пири уверена: жесткая позиция Москвы и то, как она настаивала на выдаче Цемаха Киевом, говорит о его причастности к крушению MH17. 7 сентября Украина выдала Цемаха и еще 34 заключенных Москве
Владимир Цемах (Фото: Serhii Nuzhnenko / REUTERS)

Изменен процессуальный статус военного самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, которого Нидерланды считают ключевым свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. Об этом в интервью изданию Deutsche Welle заявила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири.

Пири отметила, что Международная следственная группа (JIT) и прокурор Нидерландов распространили письмо, из которого следует, что Цемаха теперь рассматривают в качестве одного из подозреваемых (ранее он имел статус свидетеля). По ее словам, изменение связано с информацией, появившейся у следствия этим летом. О каких именно данных идет речь, она не уточнила.

Официального подтверждения этой информации пока нет. РБК обратился за комментариями в JIT и нидерландскую прокуратуру.

Пири является автором открытого письма, которое 4 сентября подписали 40 депутатов Европарламента, с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому не допустить выдачи Цемаха Москве в рамках обмена заключенными.

«С международной точки зрения у Украины есть обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание», — считает европарламентарий.

По ее мнению, требование российских властей выдать им Цемаха как раз свидетельствует о его причастности к делу.

«Разумеется, мы можем попросить Россию предоставить его для допроса. Но мы не настолько наивны. Если бы Москва хотела, чтобы его можно было вызвать на допрос, она бы так не подчеркивала необходимость его выдачи», — добавила Пири.

Амстердам пытался помешать передаче Цемаха России в рамках обмена между Киевом и Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский даже указывал, что из-за военного ДНР переговоры по обмену могли попросту сорваться, из-за чего Украине пришлось задержать процесс, чтобы следователи могли повторно допросить свидетеля. Цемах отказался от сделки со следствием.

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Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле 35 на 35. Главное

Владимир Цемах командовал ПВО в городе Снежное в ДНР, неподалеку от которого был сбит Boeing. Его задержали в конце июня этого года и доставили в Киев, где его арестовали за создание террористической организации. 5 сентября арест сняли, а спустя два дня он прибыл в Москву в самолете с другими российскими заключенными, отбывавшими наказание на Украине.

Boeing 777 авиакомпании Malaysian Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Международная следственная группа, в которую входят Нидерланды, Бельгия, Австралия, Малайзия и Украина, пришла к выводу, что самолет сбила ракета «земля — воздух», которую запустили из установки «Бук», принадлежавшей российской зенитно-ракетной бригаде. В России причастность к случившемуся неоднократно отрицали.

Автор: Анна Трунина
Теги: Нидерланды, малайзийский Boeing, крушение самолета, MH17
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