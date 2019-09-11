Евродепутат заявила о переводе Цемаха в подозреваемые по делу MH17

Евродепутат от Нидерландов Кати Пири уверена: жесткая позиция Москвы и то, как она настаивала на выдаче Цемаха Киевом, говорит о его причастности к крушению MH17. 7 сентября Украина выдала Цемаха и еще 34 заключенных Москве

Владимир Цемах (Фото: Serhii Nuzhnenko / REUTERS)

Изменен процессуальный статус военного самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, которого Нидерланды считают ключевым свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. Об этом в интервью изданию Deutsche Welle заявила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири.

Пири отметила, что Международная следственная группа (JIT) и прокурор Нидерландов распространили письмо, из которого следует, что Цемаха теперь рассматривают в качестве одного из подозреваемых (ранее он имел статус свидетеля). По ее словам, изменение связано с информацией, появившейся у следствия этим летом. О каких именно данных идет речь, она не уточнила.

Официального подтверждения этой информации пока нет. РБК обратился за комментариями в JIT и нидерландскую прокуратуру.

Пири является автором открытого письма, которое 4 сентября подписали 40 депутатов Европарламента, с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому не допустить выдачи Цемаха Москве в рамках обмена заключенными.

«С международной точки зрения у Украины есть обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание», — считает европарламентарий.