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WSJ узнала о предложении США амнистировать Мадуро в обмен на отставку

WSJ: США предложили Мадуро амнистию в обмен на досрочную оставку
Вашингтон готов гарантировать, что Мадуро и его помощники не будут преследоваться, а США не станут добиваться их экстрадиции, сообщили источники. Американские власти обвиняют Мадуро в сговоре с целью наводнить США кокаином
Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Carlos Becerra / Getty Images)

США в ходе секретных переговоров предложили амнистию президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его главным помощникам в обмен на отставку главы государства до истечения срока полномочий в январе 2025 года, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Речь идет о снятии с президента Венесуэлы обвинений в причастности к сговору с целью наводнить США кокаином. Их американский Минюст предъявил Мадуро и другим представителям власти Венесуэлы в 2020 году, уточнили собеседники издания.

Вашингтон, по словам источников, готов гарантировать, что Мадуро и другие государственные деятели Венесуэлы не будут преследоваться, а США не станут добиваться их экстрадиции. В 2020 году американские власти назначили вознаграждение в размере $15 млн за сведения, которые приведет к аресту Мадуро.

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США предложили амнистию, так как уверены в наличии убедительных доказательств того, что Мадуро проиграл президентские выборы в минувшем июле, заключили собеседники WSJ.

В 2019 году США уже предлагали Мадуро амнистию в обмен на досрочную отставку. Тогда этот факт подтвердил специальный посланник Госдепартамента по Венесуэле Эллиот Абрамс. «Мы не хотим преследовать вас. Мы хотим, чтобы вы ушли от власти», — говорил он, обращаясь к венесуэльскому президенту.

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, их окончательный результат до сих пор не объявлен. 2 августа Национальный избирательный совет Венесуэлы (CNE) опубликовал обновленные данные, согласно которым по итогам подсчета 96,87% голосов Мадуро получил 51,95% голосов избирателей, а его основной конкурент, кандидат от оппозиционной «Демократической унитарной платформы» Эдмундо Гонсалес Уррутиа — 43,18%. Власти Венесуэлы заявили, что передать 100% данных об итогах выборов невозможно из-за хакерской атаки.

Новый срок должен стать для Мадуро третьим, он останется у власти еще на шесть лет — до 2031 года.

Оппозиция не признала победу Мадуро и объявила, что ее одержал Уррутиа. «У нас есть 100% протоколов CNE, и эта информация подтверждает, что Эдмундо Гонсалес Уррутиа получил 70% голосов, а Николас Мадуро — 30%», — заявила лидер оппозиции Мария Корина Мачадо. В Венесуэле на фоне подсчета итогов начались массовые протесты, против Мачадо и Гонсалеса завели уголовные дела.

США выразили опасения, что итоги выборов в Венесуэле не отражают волю народа и не исключили введения санкций против страны после подсчета результатов. Итоги выборов не признали и другие страны, в том числе несколько государств Латинской Америки, Каракас отозвал оттуда всех дипломатов. Президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с победой на выборах.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Николас Мадуро Венесуэла амнистия США досрочная отставка
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