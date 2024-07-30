США не исключили санкции против Венесуэлы после оценки выборов
Результаты голосования на президентских выборах в Венесуэле не совпадают с независимыми данными, с которыми ознакомились США, в связи с чем Вашингтон исключает отмену действующих санкций, а также рассматривает возможность введения новых, сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников из администрации президента США.
28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий президент Николас Мадуро (по итогам обработки 80% протоколов набрал 51,2% голосов, глава Национального избирательного совета (CNE) Элвис Амороcо уже объявил о его победе). Представитель оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа набрал 44,2%.
Как отмечают собеседники Bloomberg, результаты выборов не совпадают с экзитполами, что означает, что официальные результаты могут не отражать того, как на самом деле проголосовали люди. Агентство напоминает, что экзитпол, проведенной фирмой Edison Research (США) показал победу Эдмундо Гонсалеса с перевесом более чем 30 п.п. В то же время местные фирмы, такие как Hinterlaces, в своих экзитполах говорили о преимуществе Мадуро (54,6% голосов по сравнению с 42,8% у Гонсалеса).
Reuters также отмечает, что собеседники в администрации Байдена будут настаивать на усилении давления на Мадуро, чтобы тот опубликовал подробную таблицу голосов, иначе «международное сообщество не захочет принимать объявленные результаты». «Мы сталкиваемся с потенциально новым сценарием. Мы собираемся принять это во внимание, когда будем планировать, куда мы можем направиться в отношении санкций против Венесуэлы», — сказал один из высокопоставленных чиновников.
Еще один чиновник заявил, что администрация президента США поддерживает связь с правительствами Бразилии и других стран Латинской Америки, «обеспокоенных» политической ситуацией в Венесуэле.
Оппозиция Венесуэлы отказалась признавать итоги выборов и назвала избранным президентом Уррутиа. «У нас есть 100% протоколов CNE, и эта информация подтверждает, что Эдмундо Гонсалес Уррутиа получил 70% голосов, а Николас Мадуро — 30%», — заявила лидер оппозиции Мария Корина Мачадо. Позднее она объявила, что Уррутиа набрал 73,2% голосов.
Ряд стран Латинской Америки потребовали пересмотра результатов выборов, заявив, что «подсчет голосов должен быть прозрачным, а результаты не должны вызывать сомнений». Аргентина заявила, что не признает победу Мадуро, в Чили подчеркнули, что признают результаты выборов после подтверждения международных наблюдателей.
Венесуэла в ответ отозвала своих дипломатов из Аргентины, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы, Перу, Уругвая и Чили и потребовала от них «немедленного вывода» их дипломатов. Каракас обвинил эти государства во вмешательстве в выборы. Панама объявила о приостановке дипотношений с Венесуэлой и отзыве дипломатов из страны.
Президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием и назвал его «желанным гостем» в стране. МИД Китая также поздравил Мадуро с победой на президентских выборах.
Президента Венесуэлы избирают на шестилетний срок, который отсчитывается с момента инаугурации (нынешняя назначена на 10 января 2025-го). Для Мадуро этот срок будет третьим. После его победы на прошлых выборах (в 2018 году) в стране прошли многотысячные протесты. Оппозиция объявила лидером страны спикера Нацассамблеи Хуана Гуайдо, которого поддержали ряд западных стран, включая США, а также объединение латиноамериканских государств «Группа Лимы», за исключением Мексики и Боливии. Тогда же против страны были введены жесткие санкции.
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