Власти Венесуэлы объяснили отсутствие 100% данных о выборах кибератакой

Атака хакеров не позволяет передать 100% данных об итогах выборов президента Венесуэлы в Национальный избирательный совет, заявил глава Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

По его словам, хакеры продолжают «жесткую атаку». Киберпреступники готовили акцию более одного года, заявил Родригес.

Ранее о массовой кибератаке рассказал действующий президент Николас Мадуро. По его словам, инцидент расследует Генпрокуратура республики. 29 июля генеральный прокурор Тарек Сааб сообщил, что главной подозреваемой по делу о кибератаке на избирательную систему страны проходит лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, которую не допустили до выборов.

Позднее Сааб заявил, что атака была осуществлена из Северной Македонии и не увенчалась успехом, хотя замедлила объявление результатов выборов. По словам генпрокурора, инициаторы атаки хотели подделать итоги голосования.

28 июля в Венесуэле прошли выборы президента. Национальный избирательный совет объявил, что Мадуро набрал чуть больше половины голосов после подсчета 80% голосов, а его основной конкурент — Эдмундо Гонсалес Уррутиа от «Демократической унитарной платформы» — 44,2%. Позднее избирательный совет и штаб Мадуро объявили о победе политика.

Оппозиция не признала итоги выборов, Мачадо назвала президентом страны Гонсалеса. Власти некоторых государств Латинской Америки считают необходимым пересмотреть результаты голосования. В Венесуэле начались протесты граждан, недовольных результатами выборов.