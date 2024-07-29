 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Блинкен заявил о «серьезных опасениях» США из-за выборов в Венесуэле

Блинкен: США опасаются, что итоги выборов в Венесуэле не отражают волю народа
США приветствуют «мужество» народа Венесуэлы и его приверженность демократии, однако опасаются, что объявленные результаты «не отражают волю» граждан, заявил Блинкен. По предварительным данным, Мадуро набрал 51,2% голосов
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

У Вашингтона есть «серьезные опасения», что результаты выборов президента Венесуэлы, объявленные Национальным избирательным советом (CNE), «не отражают волю» венесуэльского народа. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции во время визита в Японию, его слова приводит пресс-служба Госдепартамента.

США выражают признательность народу Венесуэлы за участие в президентских выборах, прошедших 28 июля, и приветствуют его «мужество и приверженность демократии перед лицом репрессий», заявил Блинкен.

«У нас есть серьезные опасения, что объявленные [Национальным избирательным советом] результаты не отражают волю или голоса венесуэльского народа. Крайне важно, чтобы каждый голос был подсчитан честно и прозрачно», — сказал он.

Путин поздравил Мадуро с победой на выборах и назвал его желанным гостем
Политика
Николас Мадуро

Кроме того, по словам Блинкена, необходимо, чтобы должностные лица, ответственные за проведение выборов, без промедлений делились информацией с оппозицией и независимыми наблюдателями, а избирательные органы публиковали подробную отчетность.

Вашингтон ранее выражал поддержку оппозиции Венесуэлы и обвинял власти страны в репрессиях в отношении нее.

Выборы президента Венесуэлы прошли 28 июля. Ночью Национальный избирательный совет объявил, что Мадуро набрал 51,2% голосов после подсчета 80% голосов, а его основной конкурент — Эдмундо Гонсалес Уррутиа из «Демократической унитарной платформы» — 44,2%. Позднее CNE и предвыборный штаб Мадуро назвали его победителем.

Оппозиция не признала итоги выборов и назвала избранным президентом Уррутиа. «У нас есть 100% протоколов CNE, и эта информация подтверждает, что Эдмундо Гонсалес Уррутиа получил 70% голосов, а Николас Мадуро — 30%», — заявила лидер оппозиции Мария Корина Мачадо.

Сам Гонсалес обвинил организаторов выборов в нарушении правил голосования и заявил, что часть голосов не была учтена. Он пообещал продолжить борьбу, «пока воля народа Венесуэлы не будет уважена».

Предварительные итоги выборов президента Венесуэлы критически восприняли в отдельных странах Латинской Америки. Так, внешнеполитические ведомства Аргентины, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Уругвая и Эквадора выступили с совместным заявлением, в котором выразили обеспокоенность ходом выборного процесса в Венесуэле. Президент Аргентины Хавьер Милей подчеркнул, что его страна не признает победу Мадуро на президентских выборах.

Президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием на новый срок, который станет для него третьим. «Помните, что Вы всегда желанный гость на российской земле», — написал глава государства в поздравительной телеграмме.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Энтони Блинкен Венесуэла Николас Мадуро США выборы президента
Материалы по теме
Посольство назвало заслуживающей доверие победу Мадуро на выборах
Общество
Предвыборный штаб Мадуро заявил о его победе на президентских выборах
Политика
Путин поздравил Мадуро с победой на выборах и назвал его желанным гостем
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
В Москве задержали двух курьеров за хищение 63 млн руб. у пожилых людейОбщество, 13:46
Под Волгоградом сошел с рельсов пассажирский поездОбщество, 13:35
Песков назвал арест генерала Булгакова не делом КремляПолитика, 13:34
В Одессе шестерых курьеров задержали за поджог машин ВСУПолитика, 13:29
СК возбудил уголовное дело о размыве дамбы на БеломорканалеОбщество, 13:26
«Ъ» узнал имя вероятного кандидата на место первого зама ЛавроваПолитика, 13:25
«Ак Барс» расторг контракт с олимпийским чемпионом ВойновымСпорт, 13:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Волна ужесточений импорта: что еще изменилось на таможне во II кварталеPro, 13:24
Аналитики назвали города-спутники Москвы с наибольшим ростом цен на жильеНедвижимость, 13:23
Суд отправил под арест сына миллионера Мусы БажаеваОбщество, 13:18
Блинкен заявил о «серьезных опасениях» США из-за выборов в ВенесуэлеПолитика, 13:14
Что такое газ в криптовалютах и как формируются комиссии за транзакцииКрипто, 13:13
Кремль переадресовал властям региона вопросы об аварии на БеломорканалеОбщество, 13:08
Алжирец саботировал схватку с израильтянином. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 13:07