Блинкен заявил о «серьезных опасениях» США из-за выборов в Венесуэле
У Вашингтона есть «серьезные опасения», что результаты выборов президента Венесуэлы, объявленные Национальным избирательным советом (CNE), «не отражают волю» венесуэльского народа. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции во время визита в Японию, его слова приводит пресс-служба Госдепартамента.
США выражают признательность народу Венесуэлы за участие в президентских выборах, прошедших 28 июля, и приветствуют его «мужество и приверженность демократии перед лицом репрессий», заявил Блинкен.
«У нас есть серьезные опасения, что объявленные [Национальным избирательным советом] результаты не отражают волю или голоса венесуэльского народа. Крайне важно, чтобы каждый голос был подсчитан честно и прозрачно», — сказал он.
Кроме того, по словам Блинкена, необходимо, чтобы должностные лица, ответственные за проведение выборов, без промедлений делились информацией с оппозицией и независимыми наблюдателями, а избирательные органы публиковали подробную отчетность.
Вашингтон ранее выражал поддержку оппозиции Венесуэлы и обвинял власти страны в репрессиях в отношении нее.
Выборы президента Венесуэлы прошли 28 июля. Ночью Национальный избирательный совет объявил, что Мадуро набрал 51,2% голосов после подсчета 80% голосов, а его основной конкурент — Эдмундо Гонсалес Уррутиа из «Демократической унитарной платформы» — 44,2%. Позднее CNE и предвыборный штаб Мадуро назвали его победителем.
Оппозиция не признала итоги выборов и назвала избранным президентом Уррутиа. «У нас есть 100% протоколов CNE, и эта информация подтверждает, что Эдмундо Гонсалес Уррутиа получил 70% голосов, а Николас Мадуро — 30%», — заявила лидер оппозиции Мария Корина Мачадо.
Сам Гонсалес обвинил организаторов выборов в нарушении правил голосования и заявил, что часть голосов не была учтена. Он пообещал продолжить борьбу, «пока воля народа Венесуэлы не будет уважена».
Предварительные итоги выборов президента Венесуэлы критически восприняли в отдельных странах Латинской Америки. Так, внешнеполитические ведомства Аргентины, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Уругвая и Эквадора выступили с совместным заявлением, в котором выразили обеспокоенность ходом выборного процесса в Венесуэле. Президент Аргентины Хавьер Милей подчеркнул, что его страна не признает победу Мадуро на президентских выборах.
Президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием на новый срок, который станет для него третьим. «Помните, что Вы всегда желанный гость на российской земле», — написал глава государства в поздравительной телеграмме.
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