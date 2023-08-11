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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Собянин заявил о сбитом над Москвой беспилотнике

Собянин: над Москвой сбили одиночный беспилотник
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Пострадавших и серьезных разрушений нет, сообщил мэр столицы. Минобороны заявило, что дрон упал в лесу на западе Москвы. Обломки беспилотника уже нашли в парке у городской больницы № 67
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Над Москвой силами ПВО сбили беспилотник, об этом в своем Telegram сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, беспилотник был один. «При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал», — написал Собянин, уточнив, что «серьезных разрушений нет».

О взрыве на северо-западе Москвы ранее сообщали местные жители. По их словам, там упал беспилотник самолетного типа. Дрон летел, предположительно, со стороны Истринского района Московской области и взорвался около Карамышевской набережной.

Части и детали беспилотника нашли в районе больницы имени Ворохобова, которая находится около Карамышевской набережной, на улице Саляма Адиля. Baza позднее опубликовала фото и видео с обломками беспилотника недалеко от медучреждения. На других кадрах, сообщает Mash, видно, что обломки дрона застряли на дереве на спортивной площадке в лесопарковой зоне.

«Больница работает в штатном режиме, на территории никаких разрушений нет. Мы работаем», — сообщила РБК пресс-служба 67-й горбольницы имени Ворохобова.

Минобороны сообщило, что сбитый беспилотник — украинский. «БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы», — сообщили в ведомстве. В Минобороны также подтвердили, что пострадавших и разрушений нет. Произошедшее в сообщении ведомства называется «террористической атакой».

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Атаки беспилотников на Москву происходят с начала мая. Инциденты с дронами в том числе были в районе Кремля и комплекса «Москва-Сити», сбивали дроны в Новой Москве и Подмосковье. Минобороны называло такие атаки террористическими и заявляло о причастности к ним Киева. В ООН заявляли, что выступают против нападений на гражданские объекты в российской столице.

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Сергей Собянин беспилотники Москва Минобороны
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