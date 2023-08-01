Беспилотники снова атаковали Подмосковье и «Москва-Сити»

Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Телеграм-канал Baza со ссылкой на очевидцев пишет, что звуки взрывов были слышны в подмосковных Одинцово и Кубинке.

Помимо того, сообщает агентство, дрон попал в одну из башен «Москва-Сити». Телеграм-канал «Осторожно, Москва» передает, что к месту происшествия стягиваются экстренные службы, у башен автомобили полиции и МЧС.

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