Беспилотники снова атаковали Подмосковье и «Москва-Сити»
ПВО сбила беспилотник в Подмосковье, дрон попал в башню «Москва-Сити»
Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Телеграм-канал Baza со ссылкой на очевидцев пишет, что звуки взрывов были слышны в подмосковных Одинцово и Кубинке.
Помимо того, сообщает агентство, дрон попал в одну из башен «Москва-Сити». Телеграм-канал «Осторожно, Москва» передает, что к месту происшествия стягиваются экстренные службы, у башен автомобили полиции и МЧС.
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