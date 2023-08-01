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ООН выступила за прекращение атак на Москву

ООН: Атаки на гражданские объекты в столице России должны быть прекращены
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
В ООН хотели бы, чтобы нападения на гражданские объекты в Москве прекратились. Столичный комплекс «Москва-Сити» дважды за последние дни подвергся атакам украинских беспилотников
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК

ООН выступает против нападений на любые гражданские объекты, в том числе если они происходят в Москве, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак. Трансляция велась на сайте ООН.

«У нас нет информации из первых рук, но мы четко выступаем против любых атак против гражданских объектов, где бы это ни было. Если они, к примеру, находятся в Москве, мы против этого, и хотели бы, чтобы это прекратилось», — сказал он, отвечая на вопрос об атаке в российской столице.

За последние несколько дней столичный комплекс «Москва-Сити» дважды подвергся атаке беспилотников. В обоих случаях российские власти возложили ответственность за это на Украину.

30 июля два дрона попали в небоскреб в «IQ-квартале» (там расположены Минпромторг, Минцифры и Минэкономразвития), а также в башню «Око-2». В последней, как написал ТАСС, пострадал охранник. Сотрудников Минцифры временно перевели на удаленку.

1 августа высотка в «IQ-квартале» вновь подверглась атаке. Там оказалось нарушено 150 кв. м остекления, заявлял мэр столицы Сергей Собянин. Минобороны сообщило, что в этот день два украинских дрона были уничтожены в Подмосковье, еще один подавили средствами радиоэлектронной борьбы, и он упал в «Москва-Сити».

ООН выступила за прекращение атак на Москву
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31 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атаки на «символические центры и военные базы» в России — это «абсолютно справедливый процесс» В Кремле называли атаки на гражданские цели «актами отчаяния» Киева из-за неудач при контрнаступлении. После инцидента 1 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в связи с произошедшим «принимаются меры».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Москва дроны Москва-Сити ВСУ
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