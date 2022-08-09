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Пушилин сообщил о планах привлечь строителей из КНДР к восстановлению ДНР

Пушилин: идут переговоры по привлечению строителей из КНДР к восстановлению ДНР
По словам Пушилина, первая группа специалистов из КНДР прибудет в ДНР в ближайшее время, чтобы оценить объем работ
Фото: Wong Maye-E / AP
Фото: Wong Maye-E / AP

Власти Донецкой народной республики ведут переговоры по привлечению строителей из Северной Кореи для восстановления ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Северная Корея ранее, до западных санкций, отправляла своих строителей в другие страны, у них была выработана определенная модель. Строители в КНДР высококвалифицированные, дисциплинированные и показывают действительно очень хороший результат», — сказал Пушилин (цитата по ТАСС).

По его словам, первая группа специалистов из КНДР прибудет в ДНР в ближайшее время, чтобы оценить объем работ.

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Северная Корея.&nbsp;Пхеньян

КНДР в середине июля признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Киев в ответ разорвал дипломатические отношения с Пхеньяном, назвав его решение признать ДНР и ЛНР попыткой подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины.

После признания ДНР со стороны Северной Кореи Пушилин заявил, что в этой стране есть кадры, необходимые для восстановления Донбасса, поэтому ДНР нужно установить с ней дипломатические отношения.

«Очень интересным» трудовой рынок Северной Кореи назвал и вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, рабочие-строители из Северной Кореи производительнее российских: их плиточники работают в два с половиной раза быстрее, сказал он в интервью РБК. «Получается, что он один заменяет два–два с половиной плиточников российских. Вот это факт», — отметил Хуснуллин.

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По его словам, исторически Россия всегда ориентировалась на страны СНГ при привлечении трудовых ресурсов и не рассматривала более далекие рынки. «Они [северокорейцы], конечно, очень хорошие рабочие, но они очень закрытые», — уточнил вице-премьер.

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КНДР строители ДНР Денис Пушилин
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