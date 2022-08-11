Минобороны Белоруссии опровергло взрывы на аэродроме под Гомелем

О взрывах на аэродроме в Зябровке стало известно накануне вечером. По данным белорусского Минобороны, произошло возгорание одной из единиц техники после проведенной замены двигателя, пострадавших нет

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Сообщения о взрывах на аэродроме в Зябровке под Гомелем не соответствуют действительности, речь идет о техническом возгорании одной из единиц техники, сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

«В связи с поступающими в Министерство обороны обращениями о произошедших вспышках на участке местности Зябровка Гомельской области сообщаем, что 10 августа, около 23 часов, во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Накануне белорусские Telegeram-каналы со ссылкой на очевидцев сообщали, что в период времени 21:50–22:00 (совпадает с московским) в Добрушском районе Гомельской области была видна яркая вспышка и слышен взрыв, после чего в небе появился светящийся шлейф, который быстро развеялся.

Белоруссия не планирует участвовать в спецоперации, которую Россия проводит на Украине, неоднократно заявлял белорусский президент Александр Лукашенко. При этом в мае в Белоруссии началась проверка войск «на случай войны», а в июне Минобороны страны анонсировало «мобилизационные учения» у границ с Украиной.



В мае белорусский Совбез сообщал о действиях в стране украинских диверсантов, а в начале июля Лукашенко заявил о провокациях со стороны Украины и попытках нанести удары по военным объектам республики. По его словам, противовоздушные комплексы «Панцирь» перехватили все запущенные ВСУ ракеты.