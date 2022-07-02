Лукашенко рассказал о попытке удара с территории Украины по Белоруссии

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о провокациях со стороны Украины и попытках нанести удары по военным объектам Белоруссии.

«Нас провоцируют. Должен вам доложить: три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но, слава богу, противовоздушными комплексами «Панцирь» удалось перехватить все ракеты, которые были пущены вооруженными силами Украины», — сказал Лукашенко (цитата по агентству «Белта»)

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