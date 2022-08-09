Россия и Белоруссия проведут учения на полигоне у границы с Казахстаном

Совместные учения пройдут в Белоруссии, а также на полигоне Ашалук в Астраханской области. Цель маневров — повысить слаженность соединений и воинских частей при выполнении боевых задач, сообщили в Минобороны республики

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Белоруссия и Россия проведут совместные учения на территории республики, а затем на российском полигоне Ашалук в Астраханской области у границы с Казахстаном, сообщило БелТА со ссылкой на белорусское Минобороны.

Речь идет о плановых учениях, которые пройдут с 9 по 25 августа. Участвовать в них будут войска военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, маневры будут включать боевые стрельбы.

Учения пройдут в два этапа: с 9 по 11 августа — в Белоруссии, а с 22 по 25 августа — на полигоне Ашалук. Цель — повысить слаженность соединений и воинских частей при выполнении боевых задач, отметили в Минобороны Белоруссии.

Белорусские военные также примут участие в учениях «Восток-2022» в России. Они пройдут с 30 августа по 5 сентября на 13 полигонах Восточного военного округа, в том числе в Бурятии, Хабаровском и Забайкальском краях, в Приморье и на Сахалине, а также на Курильских островах.

Со стороны Белоруссии на учения отправятся военные одной из механизированных бригад Западного оперативного командования.