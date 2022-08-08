В Запорожской ВГА заявили, что область навсегда уходит из состава Украины

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Запорожская область взяла курс на вхождение в состав России, и обратного пути не будет, заявил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов (часть региона контролируют российские силы).

Так Рогов отреагировал на обращение президента Украины Владимира Зеленского. Накануне он заявил, что если в южных регионах страны, занятых российскими силами, будут проведены референдумы, это закроет для Москвы «любую возможность переговоров» с Киевом.

«Запорожская земля навсегда уходит из состава Украины. Запорожская область взяла курс на воссоединение с Россией и обратного пути не будет. Поэтому режиму Зеленского советую уже сейчас привыкать и начинать воспринимать и отождествлять Запорожскую область исключительно с Россией», — сказал Рогов.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию. К началу августа российские силы контролируют Херсонскую область, а также южную и центральную часть Запорожской области.

На подконтрольных территориях были сформированы военно-гражданские администрации. В них заявили, что намерены провести референдумы о вхождении в состав России. В Херсонской ВГА допустили, что голосование может пройти в один день с Запорожской областью. По словам ее замглавы Кирилла Стремоусова, референдум запланирован на первую половину сентября.

Украина утраченные с конца февраля территории считает оккупированными. После начала российской спецоперации в стране ввели военное положение.