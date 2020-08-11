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В МВД Белоруссии допустили высылку фотокорреспондента «Россия Сегодня»

Илья Питалев
Илья Питалев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Илью Питалева могут выслать из Белоруссии. Об этом сообщило «Sputnik Беларусь» со ссылкой на начальника департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексея Бегуна. Он также подчеркнул, что журналисту могут запретить въезд в страну на неопределенный срок.

«В настоящий момент наш журналист находится в СИЗО Жодино. Нам сообщил о возможности его высылки из суда начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии. Мы ждем подтверждение и связи с Питалевым», — рассказала РБК пресс-секретарь «Россия сегодня» Анна Старкова.

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Илья Питалев перестал выходить на связь с редакцией вечером 10 августа во время протестных акций после выборов президента Белоруссии. Представители издания в Минске передали информацию о нем в российское посольство.

Во время освещения протестов были задержаны и другие российские журналисты: корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Лысенко, сотрудники телеканала «Дождь» Владимир Роменский, Василий Полонский и Николай Антипов, военный корреспондент Семен Пегов и корреспондент Meduza Максим Солопов, при задержании его сильно избили. Кроме того, издание Znak.com сообщило о пропаже своего журналиста Никиты Телиженко. Местонахождение Солопова и Телиженко пока неизвестно.

Главред Daily Storm Алена Сивкова сообщила, что задержанным журналистам издания разрешили вернуться в Москву.

Теги: Белоруссия, журналисты, задержание, новости, выборы
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