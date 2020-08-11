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В Минске из-за протестующего перекрыли синюю ветку метро

На рельсы спрыгнул мужчина, который развернул плакат с призывом прекратить «убивать и калечить» людей. Он перекрыл проезд поездов. В пресс-службе метрополитена сообщили, что поезда стояли около пяти минут

Видео: Радио Свобода - Белоруссия
Видео: Радио Свобода - Белоруссия
Video

В метро Минска перекрыли синюю ветку. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.

«В 14:35 на станции «Октябрьская» на пути спрыгнул человек. Это Московская линия метро, так называемая синяя ветка наша. Заметили сразу же, сняли напряжение, чтобы обезопасить пассажира. Естественно, как только сняли напряжение, поезда не могли двигаться. Помогли ему потом выбраться сотрудники метрополитена. И в 14:40 метрополитен возобновил движение и работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе.

По данным портала «Хартыя 97», мужчина спрыгнул на пути и развернул плакат с надписью «Прекратите калечить и убивать людей». Пассажиры выходили из вагонов и хлопали ему. Об этом же сообщается в Telegram-канале «Радио Свобода» в Белоруссии.

В Белоруссии уже вторые сутки продолжаются протесты после президентских выборов, по итогам которых Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его основная соперница от оппозиции Светлана Тихановская — чуть больше 10%. Она не признала результаты выборов, потребовала от Лукашенко мирно передать власть, а после этого уехала из страны в Литву. Кроме того, она попросила граждан не выходить на улицы и не подвергать опасности свои жизни.

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова сообщила, что у кандидата в президенты не было выбора, она покинула Белоруссию, поскольку «в заложниках» находится часть ее команды.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

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В Минске начали задерживать журналистов, в том числе и российских. В МВД республики сообщили, что за последние сутки задержали более 2 тыс. протестующих. В милиции также подтвердили применение спецсредств против демонстрантов.

10 августа МВД признало гибель одного человека в ходе столкновений протестующих с милицией. По данным ведомства, мужчина пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону сотрудников правоохранительных органов. Однако оно взорвалось у него в руке, протестующий скончался на месте.

Авторы: Михаил Котляр, Екатерина Костина
Теги: Белоруссия, метро, Минск
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