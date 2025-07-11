 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»

Глава Генштаба Франции Буркхард счел страну приоритетной целью Кремля
Глава Генштаба Франции считает, что Россия представляет долгосрочную угрозу. Об этом же заявлял Макрон, но призывал к диалогу с Москвой. Кремль считает, что в НАТО Россию изображают «исчадием ада» ради повышения военных расходов
Тьерри Буркхард
Тьерри Буркхард (Фото: Romuald Meigneux / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россия представляет для Франции «долгосрочную и непосредственную угрозу», заявил на пресс-конференции начальник Главного штаба вооруженных сил страны Тьерри Буркхард.

«Кремль сделал нас приоритетной целью», — сказал он (цитата по Le Parisien), отметив, что Франция пострадала от кибератак, а соседние страны — от различных диверсий. В Кремле называли подобные обвинения в адрес Москвы безосновательными и абсурдными.

Буркхард предупредил, что действия России могут «привести к всевозможным эксцессам».

Что значит решение Британии и Франции создать ядерный альянс
Политика
Кир Стармер и Эмманюэль Макрон

По мнению начальника Генштаба, победа России в военном конфликте с Украиной стала бы «настоящим поражением Европы», поскольку на карту поставлена безопасность «Старого Света». В связи с этим, заявил Буркхард, необходим «европейский ответ».

Угрозой Россию называл и президент Франции Эмманюэль Макрон, по словам которого, Москва превратила конфликт с Украиной в глобальный. В то же время он призвал Европу задуматься о будущем диалоге с Москвой, подчеркнув, что «в постоянной эскалации» оставаться нельзя.

1 июля Макрон впервые с сентября 2022 года поговорил с российским президентом Владимиром Путиным по телефону. Помимо Украины, они обсудили Ближний Восток, в Кремле сообщили, что лидерам нужно было услышать друг от друга изложение своих позиций «со всеми нюансами». Французский министр обороны Себастьян Лекорню отметил, что ядерные державы должны вести диалог по принципу красного телефона, который показывают «в фильмах времен холодной войны».

Путин, комментируя заявления о возможном вторжении России в страны Европы, заявлял, что представители НАТО «сами себе придумали эту страшилку и повторяют ее из года в год». В Кремле считают, что руководство альянса изобразило Россию «исчадием ада», чтобы мотивировать членов блока повысить расходы на оборону до 5% ВВП.

Читайте РБК в Telegram.

Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео

Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста

Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео

В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео

Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия

Трамп анонсировал «важное заявление» по России

Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена

Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину

Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Франция Генштаб Европа Украина
Материалы по теме
Во Франции звонок Макрона Путину объяснили принципом красного телефона
Политика
Рубио заявил о контактах со странами НАТО по поставкам Patriot Украине
Политика
Кремль ответил на послание Мерца Путину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
Брокер ВТБ вернул акции «Южуралзолота» в торговый раздел Инвестиции, 14:36
В США арестовали женщину за попытку передать «срочное сообщение» Трампу Политика, 14:36
Как инфляция «съедает» сбережения и как их спасти РБК и ПСБ, 14:30
Разработчика суперкомпьютеров Абрамова приговорили к штрафу ₽150 тыс. Общество, 14:29
Исключенное из РПЛ «Торпедо» сыграет в Первой лиге Спорт, 14:25
В Дагестане продолжило расти число отравившихся водой Общество, 14:25
Путин провел рабочую встречу с Гладковым Политика, 14:21
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля» Политика, 14:21
Мельницу над «Мулен Руж» запустили через 14 месяцев простоя. Видео Общество, 14:18
Британскую суперъяхту в Сен-Тропе потушили спустя 5 часов Общество, 14:07
В Москве и области объявили пожарную опасность Общество, 14:06
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Банки начали снимать арест с акций «Южуралзолото». Что об этом известноПодписка на РБК, 13:56
Volkswagen решил впервые закрыть автозавод в Китае Авто, 13:54