Глава Генштаба Франции считает, что Россия представляет долгосрочную угрозу. Об этом же заявлял Макрон, но призывал к диалогу с Москвой. Кремль считает, что в НАТО Россию изображают «исчадием ада» ради повышения военных расходов

Тьерри Буркхард (Фото: Romuald Meigneux / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россия представляет для Франции «долгосрочную и непосредственную угрозу», заявил на пресс-конференции начальник Главного штаба вооруженных сил страны Тьерри Буркхард.

«Кремль сделал нас приоритетной целью», — сказал он (цитата по Le Parisien), отметив, что Франция пострадала от кибератак, а соседние страны — от различных диверсий. В Кремле называли подобные обвинения в адрес Москвы безосновательными и абсурдными.

Буркхард предупредил, что действия России могут «привести к всевозможным эксцессам».

По мнению начальника Генштаба, победа России в военном конфликте с Украиной стала бы «настоящим поражением Европы», поскольку на карту поставлена безопасность «Старого Света». В связи с этим, заявил Буркхард, необходим «европейский ответ».

Угрозой Россию называл и президент Франции Эмманюэль Макрон, по словам которого, Москва превратила конфликт с Украиной в глобальный. В то же время он призвал Европу задуматься о будущем диалоге с Москвой, подчеркнув, что «в постоянной эскалации» оставаться нельзя.

1 июля Макрон впервые с сентября 2022 года поговорил с российским президентом Владимиром Путиным по телефону. Помимо Украины, они обсудили Ближний Восток, в Кремле сообщили, что лидерам нужно было услышать друг от друга изложение своих позиций «со всеми нюансами». Французский министр обороны Себастьян Лекорню отметил, что ядерные державы должны вести диалог по принципу красного телефона, который показывают «в фильмах времен холодной войны».

Путин, комментируя заявления о возможном вторжении России в страны Европы, заявлял, что представители НАТО «сами себе придумали эту страшилку и повторяют ее из года в год». В Кремле считают, что руководство альянса изобразило Россию «исчадием ада», чтобы мотивировать членов блока повысить расходы на оборону до 5% ВВП.