Кремль объяснил, зачем НАТО превращает Россию в «исчадие ада»

Странам НАТО надо было сделать из России монстра, чтобы «протащить» решение об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП, заявил Песков. Путин называл подобные утверждения «беспардонной ложью»

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

На саммите стран-членов НАТО звучат тезисы о возможном нападении России, чтобы мотивировать членов альянса согласиться установить базовый уровень расходов на оборону в размере 5% ВВП. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Журналисты обратили внимание Пескова на пресс-конференцию генсекретаря НАТО Марка Рютте, которая прошла 23 июня. У него спросили, на чем основана его оценка вероятности нападения России на альянс в ближайшие пять лет. Генсек сослался на общее беспокойство внутри альянса и слова высокопоставленных представителей западных стран.

«Сейчас у альянса основная задача, одна из главных, это принять решение об увеличении расходов до 5% ВВП стран-членов альянса. Поскольку нужно протащить решение о 5%, для этого нужно нарисовать такое исчадие ада, монстра, и с точки зрения функционеров НАТО, на роль монстра больше всего подходит наша страна», — ответил Песков.

Песков отметил, что увеличение расходов до 5% ВВП — основная задача НАТО. Это говорит о том, что альянс уверено идет по пути «оголтелой милитаризации», так же, как и Европа, добавил он. «Давайте все-таки называть вещи своими именами, это альянс, созданный для конфронтации. Это альянс, несущий агрессию и конфронтацию. Это не инструмент мира и стабильности», — сказал Песков.

В ходе своего выступления Рютте также подчеркнул, что «самой значительной и прямой угрозой для НАТО остается Российская Федерация». Это, по его словам, стало причиной принятия нового плана инвестиций в оборону. Рютте назвал увеличение расходов до 5% ВВП «квантовым скачком», отметив амбициозность этого шага и историческую важность для будущего альянса.

Нынешний целевой показатель расходов стран альянса на оборону — 2% от ВВП. Пока ни одна страна НАТО не достигла отметки 5% от ВВП. Сейчас по этому показателю лидирует Польша с 4,1% по итогам 2024 года, в пятерке лидеров также Эстония (3,4%), США (3,3%), Латвия (3,1%), Греция (3%) и Литва (2,8%). Reuters писал, что достичь целевого показателя в 5% от ВВП на военные расходы к 2035 году страны НАТО планируют за счет увеличения основных расходов на оборону с 2 до 3,5% и дополнительных трат, например, на кибербезопасность или модернизацию дорог и мостов.

Комментируя заявления о возможном вторжении России в страны Европы, президент Владимир Путин заявил, что представители НАТО «сами себе придумали эту страшилку и повторяют ее из года в год». «Здесь мы вновь сталкиваемся с привычной и беспардонной ложью. Из этого ясно, кто на самом деле провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений», — сказал президент в ходе встречи с выпускниками военных и силовых вузов, которая состоялась накануне, 23 июня.