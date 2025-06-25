Макрон призвал Европу задуматься о будущем диалоге с Россией

Европа не может находиться «в постоянной эскалации», вооружаясь без конца, заявил Макрон. По его мнению, следует задуматься о гарантиях безопасности и о том, какими будут условия диалога с Россией в будущем

Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Европа должна задуматься об условиях будущего диалога с Россией, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая перед журналистами на полях саммита НАТО в Гааге.

По словам главы государства, европейские страны не могут находиться «в постоянной эскалации, вооружаясь все больше и больше без конца».

«Сегодня мы должны вооружаться, потому что у нас есть отрыв от уровня вооруженности России. Но в то же время нам надо задуматься о гарантиях безопасности для нас, архитектуре безопасности, в которой мы хотим жить завтра», — сказал он.

Такие гарантии должны включать ограничение распространения оружия, объемов вооружений, как это было в годы холодной войны, считает Макрон.

«Вот почему все мы должны переосмыслить, как далеко мы готовы пойти, чтобы защищать себя, и каковы будут условия диалога с Россией, чтобы позволить ограничить любой ущерб и вернуться на путь возвращения доверия», — заключил он.

Президент России Владимир Путин называл заявления о планах страны напасть на НАТО «невероятной ложью». В Кремле отмечали, что странам блока необходимо показать Россию «в виде монстра», чтобы мотивировать членов альянса согласиться установить базовый уровень расходов на оборону в размере 5% ВВП.

Мировая архитектура безопасности разрушается из-за политики НАТО, говорил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, огромный ущерб глобальной системе стратегической стабильности был нанесен в результате действий США, которые вышли из договора по ПРО, разрушили договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), а теперь ставят под вопрос судьбу Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), отказываются ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), а в своих доктринальных документах понизили порог применения ядерного оружия.

Россия в прошлом году также внесла изменения в свою ядерную доктрину. В Кремле поясняли, что поправки в доктрину предупреждают западные страны о последствиях возможного участия в нападении на Россию «различными средствами, причем необязательно ядерными».

Когда отношения России и стран Европы наладятся, потребуется обсудить в том числе вопросы гарантий безопасности, отмечал Лавров. Однако Москва «серьезно подумает», прежде чем возобновить отношения со странами Запада, даже если они сами предложат это сделать, говорил он.