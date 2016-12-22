На вооружение армии США поступят новые ракеты класса «воздух-земля»

В американскую армию в скором времени поставят новейшие ракеты класса «земля-воздух» Joint Air-to-Ground Missile (JAGM) производства компании Lockheed Martin. Об этом сообщает портал Defense News со ссылкой на заявление фирмы.

Отмечается, что в войска поступят 2631 ракета, ими заменят устаревшие снаряды от Lockheed Martin — AGM-114 Hellfire, выпускаемые с 1982 года. Поставки запланированы на начало 2019 года.

Испытания новой ракеты шли два года и завершились успешно, ее испытали на всех носителях, в том числе вертолетах, самолетах и беспилотниках. В JAGM обновили систему самонаведения — в нее встроили полуактивный лазер с миллиметровыми радиолокационными датчиками. Это позволит ракете противостоят стационарным и движущимся наземным и морским объектам в непогоду и темное время суток.

В апреле США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Запуск провели на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии. Ракеты поступили в войска еще в 1970 году, с тех пор они регулярно модифицируются. Дальность полета Minuteman составляет 13 тыс. км.